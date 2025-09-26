Versöhnliches Ende der Börsenwoche: Nach drei Tagen Schwäche griffen die Käufer wieder zu. Der Dow Jones legte am Freitag 0,7 Prozent oder 370 Punkte zu, der S&P 500 gewann 0,6 Prozent, der Nasdaq Composite stieg um 0,4 Prozent - ähnlich wie der Nasdaq 100. Auslöser: Die US-Inflationsdaten fielen exakt wie erwartet aus.Morgan-Stanley-Chefvolkswirtin Ellen Zentner brachte es so auf den Punkt: "Die Inflation geht nicht zurück, beschleunigt sich aber auch nicht." Für Anleger heißt das: Die Fed dürfte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär