DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 23.756 Punkt

DOW JONES--Nachbörsliche auffällige Sonderbewegungen bei deutschen Einzelwerten waren auch am Freitag nicht zu beobachten. Die Aktie des Kleinstwerts 123fahrschule zeigte sich 2 Prozent schwächer nach einer Senkung der Ganzjahresprognose am Abend.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 23.756 23.739 +0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

September 26, 2025 16:26 ET (20:26 GMT)

