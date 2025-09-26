DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 23.756 Punkt
DOW JONES--Nachbörsliche auffällige Sonderbewegungen bei deutschen Einzelwerten waren auch am Freitag nicht zu beobachten. Die Aktie des Kleinstwerts 123fahrschule zeigte sich 2 Prozent schwächer nach einer Senkung der Ganzjahresprognose am Abend.
=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 23.756 23.739 +0,1% ===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
September 26, 2025 16:26 ET (20:26 GMT)
