Memecoin taumeln durch starken USD, außer Maxi Doge, der 2,5 Mio. USD erzielt

Der US-Dollar konnte nach der Zinssenkung in den USA wieder an Stärke gewinnen, was auf dem Krypto-Markt zu einer Korrektur führte, die manche Anleger überrascht hat. In diesem Zusammenhang haben auch solide Coins wie Bitcoin höhere Verluste erlitten, während der auf den maximalen Pump ausgelegt Maxi Doge (MAXI) schon bald den größten Anstieg verzeichnen könnte.

Bei Maxi Doge handelt es sich um einen besonderen Shiba Inu, teils Johnny Bravo und Vollblut-Degen. Er verkörpert den wahren Memecoin-Geist und zeichnet sich dabei durch seinen Mut sowie seine übertriebenen Trades aus, welche darauf ausgelegt sind, in kürzester Zeit die maximalen Gewinne zu erzielen.

Mit seinem Vorverkauf hat das Projekt bisher schon mehr als 2,53 Mio. USD eingenommen, was das große Interesse der Anleger an ihm verdeutlicht. Denn sie haben in ihm den Memecoin erkannt, welcher von dem dovishen Umfeld in der nächsten Zeit am stärksten profitieren kann.

Durch die Abkühlung des US-Dollars und die Mittelzuflüsse in Kryptowährungen, wird nicht nur Bitcoin die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen. Denn der neuartige MAXI-Token bietet die wahre Chance auf lebensverändernde Renditen.

Noch ist der aufgepumpte Verwandte von Dogecoin im Vorverkauf erhältlich. In diesem wird der MAXI-Coin in der aktuellen Phase für einen Preis von 0,000259 USD angeboten. Dieser wird jedoch nur noch für weniger als 6 Stunden verfügbar sein, weshalb den Interessierten nun die Zeit davonläuft.

BTC fällt aufgrund der Stärke des US-Dollars unter 110.000 USD, während nahende Zinssenkung Altcoin-Rally beflügeln kann

Nach der FOMC-Sitzung in der vergangenen Handelswoche hat sich der Greenback entgegen den Erwartungen vieler entwickelt. Denn nach der Reduktion um 25 Basispunkt auf 4,00 % bis 4,25 % hat der US-Dollar sogar an Wert gewonnen.

Seit seinem Tief vom 17. September bei 95,8 ist der US-Dollar-Index (DXY) bis Donnerstag wieder auf 98,19 gestiegen. Aber auch während der Erstellung dieses Artikels steht er noch immer bei 98,23.

Quelle: Tradingview

Ein Grund dafür ist die Rede des Notenbankenvorsitzenden Jerome Powell. Denn diese wurde von den Anlegern weniger als eine dovishe Wende, sondern eher als eine Reduktion zur Kontrolle des Risikos interpretiert.

Daher wurden auch die Erwartungen der Investoren etwas gedämpft, welche sich auf eine Abkehr von der aggressiven Lockerung eingestellt hatten. Deswegen haben sie sich von den riskanteren Assets wie den Kryptowährungen stärker getrennt.

Aufgrund der globalen Nervosität kam es außerdem zu einer Rally des US-Dollars. Denn wegen des Schuldenproblems Argentiniens, des Führungswechsels in Japan und des Misstrauensantrages in Frankreich kam es zu einer Flucht in den sicheren Hafen US-Dollar.

Dieses Umfeld führte bei Bitcoin zu einer Korrektur auf 110.000 USD, wobei am Freitag die Verluste fortgesetzt wurden und BTC nun bei 109.588 USD notiert. Ebenso verlor der breite Krypto-Markt über die vergangenen 24 Stunden 1,36 % seines Wertes und kommt noch auf eine Marktkapitalisierung von 3,76 Bio. USD.

Trotzdem gibt es auch noch Hoffnung für die Investoren. Denn aufgrund der vorsichtigen Äußerungen von Powell bezüglich weiterer Zinssenkungen, erwarten die Anleger im Oktober noch immer zu 87,7 % eine Reduktion um 25 Basispunkte und im Dezember sogar zu 63,6 % 50 Basispunkte.

Fed Fund Futures | Quelle: CME Group

Von diesen Erwartungen werden auch die Kurse in den nächsten Monaten geprägt sein. Ebenfalls wichtig ist in diesem Zusammenhang die Saisonalität, wobei der Oktober und der November historisch die besten Monate dargestellt haben.

Zusammen mit den Kürzungen kann dies im Dezember eine neue Altcoin-Rally beflügeln, da die Liquidität meist etwas mehr als 2 Monate benötigt, um sich an den Finanzmärkten bemerkbar zu machen. Somit könnte Maxi Doge sogar noch stärker steigen.

Steigender BTC-Preis rückt besondere Memecoins ins Rampenlicht

Zwar handelt es sich bei dem Oktober und November um die besten Monate für Bitcoin. Allerdings verweilt das Kapital im Krypto-Markt selten lange nur an einem Ort. Insbesondere nach der ersten Abkühlung von BTC, rotiert dieses schnell in die Kryptowährungen mit einem attraktiveren Chance-Risiko-Verhältnis und daher die Altcoins.

In einem solchen Umfeld bieten die Memecoins eine Art Hebeleffekt für die Gewinne, weshalb sie von manchen Anlegern dann bevorzugt werden. Dieses Muster wurde schon häufig beobachtet, wie im vergangenen Jahr. Aber auch jetzt scheint es sich wieder abzuzeichnen.

Die Investoren haben es dabei vor allem auf die Memecoins abgesehen, welche etwas Besonderes sind, einen faszinierenden Narrativ bieten und günstig bewertet werden, was alles auf Maxi Doge zutrifft.

Dogecoin befindet sich derzeit noch immer an der Spitze des Memecoin-Sektors, jedoch hat sich in der Zwischenzeit vieles verändert. Denn derweilen handelt es sich um eine Industrie mit einer Bewertung von 73,89 Mrd. USD. Davon kommt allein DOGE auf einen Anteil von 34,58 Mrd. USD.

Ebenfalls zu Giganten haben sich Pepe und Fartcoin entwickelt, welche Spaß und Unterhaltung tokenisieren und als Kryptowährung offerieren. Allerdings könnte die größte Herausforderung nun darin bestehen, dass die beste Zeit schon hinter uns liegt.

Dies zeigt sich unter anderem an der Kursentwicklung von Dogecoin. Denn dieser konnte schon seit vier Jahren kein neues Allzeithoch mehr erreichen. Im Gegensatz dazu befinden sich Pepe und Fartcoin noch immer in der Nähe ihrer Rekordhochs. Trotzdem können sie derzeit nicht weiter steigen, da es vor allem im Milliardenbereich immer schwieriger wird.

https://www.coingecko.com/en/coins/dogecoin

Aus diesem Grunde sind neue Memecoins wie MAXI so attraktiv. Denn er hat ein ähnliches Potenzial für einen Durchbruch wie seine großen Vorgänger Dogecoin, Pepe und Fartcoin. Darüber hinaus bereichert er den Sektor mit einem innovativen und motivierenden Konzept, welches eine Gruppe ambitionierten Degens um den Coin gescharrt hat: die Bros.

Maxi Doge nutzt die Macht des Pumps aus dem Fitnessstudio für den Memecoin-Markt

Zwar handelt es sich bei Maxi Doge wie auch bei Dogecoin um einen Shiba Inu, jedoch wurde dieser aus einem ganz anderen Holz geschnitzt. Er richtet sich an die Bros, welche Gewichte stemmen, 10 Dosen Red Bull mit fünf Messlöffeln Proteinpulvers kombinieren sowie zu ihrem Idol Arnold Schwarzenegger hochschauen, um sich von diesem inspirieren zu lassen.

Sie wollen allerdings nicht nur das 1000-Fache ihres eigenen Körpergewichtes stemmen, sondern ebenso das 1000-Fache des Handelsvolumens. Dabei verfolgen sie eine ähnliche Einstellung wie im Fitnessstudio, wo man alles gibt und es keine faulen Ausreden anerkennt.

Dieses Mindset verkörpert Maxi Doge mit seinem Memecoins. Es ist ein besonders stark aufgepumpter Shiba Inu mit roten Augen, welcher aus dem Schatten von Dogecoin heraustritt. Er ist angetreten, um mit jedem Pump einen Schritt weiterzukommen, als es andere vor ihm geschafft haben.

In diesem Zusammenhang sollen 40 % der Gesamtversorgung in das Marketing investiert werden. Weitere 25 % sind für den Maxi Fund vorgesehen, der vollständig darauf ausgelegt sein soll, die Pump-Dynamik zu verstärken. Dementsprechend soll nicht nur Körpermasse, sondern ebenso Vermögen aufgebaut werden.

Quelle: https://maxidogetoken.com/

Alle Bros mit einer Hantel in der Hand und der Best Wallet zählen zu dieser Kultur. Dabei repräsentiert Maxi Doge ganz einfach: Steig besser klein ein, bevor der große Pump beginnt und du dich überhebst!

Maxi Doge könnte nächste Woche mehr als 3 Mio. USD erreichen

Basierend auf dem aktuellen Verkaufstempo des Presales wird Maxi Doge seinen nächsten Meilenstein von 3 Mio. USD schon bald erreichen. Wenn Sie nicht unnötig viel bezahlen wollen, öffnen Sie jetzt die Website des Presales, um noch vor der nächsten Preiserhöhung einzusteigen.

Mit dieser verbinden Sie eine digitale Geldbörse wie die Best Wallet und können dann mit ETH, BNT, USDT, USDC und mit Bankkarte auch mit Fiatwährungen zahlen. Die App finden Sie im Google Play Store und Apple App Store.

Die neu erworbenen MAXI-Coins können Sie zur Maximierung des Bestandes auch schon in den Staking-Smart-Contract einzahlen. Somit erhalten Sie ein passives Einkommen von 132 % pro Jahr, welches in Abhängigkeit zur Anzahl der gestakten Coins vergütet wird.

Für zusätzliches Vertrauen und somit auch Mittelzuflüsse kann die Sicherheitsüberprüfung des Smart Contracts durch Coinsult und SolidPROOF sorgen, da auf diese Weise viele schwerwiegende Risiken ausgeschlossen werden.

Schließen Sie sich Maxi Doge auch auf X und Telegram an, um keine wichtigen Nachrichten zu verpassen.

Jetzt Maxi Doge besuchen!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.