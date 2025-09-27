Seine Hoheit Scheich Sultan bin Ahmed Al Qasimi, stellvertretender Herrscher von Sharjah und Vorsitzender des Sharjah Media Council, besuchte die Al Rahma Women's Village in Puttalam, Sri Lanka, eine Gemeinschaft, die sich Witwen, Waisen und ihren Familien widmet.

Seine Hoheit besichtigte das Dorf und erkundete dessen Einrichtungen. Er besichtigte die Ausstellung der vielfältigen Produkte des Dorfes, die verkauft und in benachbarte Dörfer exportiert werden, und besuchte die Schulungsräume für Frauen, in denen Nähfertigkeiten vermittelt werden.

Er besichtigte auch das medizinische Zentrum, das kostenlose Gesundheitsdienstleistungen für Frauen und Kinder anbietet, und traf sich mit Kindern im Dorfgarten, der als Erholungsort für sie konzipiert wurde.

Er weihte 40 neue Häuser ein, indem er das zeremonielle Band durchschnitt und sie an verdiente Witwen übergab. Anschließend besuchte er die Klassenzimmer, in denen Waisenkinder eine Grundausbildung erhalten, und überprüfte die Ausstattung und die Lehrpläne, die darauf ausgerichtet sind, ihre religiösen Werte zu stärken und ihre Fähigkeiten zu verbessern. Seine Hoheit betonte, wie wichtig es sei, diese Gruppe mit Wissen auszustatten, damit sie zu aktiven Mitgliedern der Gesellschaft werden können.

Die Besichtigungstour endete mit der Dorfmoschee, einem zweistöckigen Gebäude, das sowohl Männern als auch Frauen offensteht.

Scheich Saqr Al Qasimi, Vorsitzender von Sharjah Charity International (SCI), drückte Seine Dankbarkeit gegenüber Seiner Hoheit Scheich Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi, Mitglied des Obersten Rates und Herrscher von Sharjah, für seine kontinuierliche Unterstützung aus, die es SCI ermöglicht, Projekte weltweit umzusetzen.

Er lobte auch die Anwesenheit von Scheich Sultan bin Ahmed Al Qasimi in Sri Lanka, der die Initiativen der SCI beaufsichtigte, darunter die Grundsteinlegung für das Dorf Al-Reeh Al-Morsalah, die Einweihung der mobilen medizinischen Klinik und der Besuch des Frauendorfes Al Rahma.

Der Vorsitzende des SCI lobte die Zusammenarbeit mit der Rundfunkbehörde von Sharjah, deren vielfältige Wohltätigkeitsprogramme Spenden von großzügigen Spendern einbringen.

Seit 2012 hat SCI in Sri Lanka sechs Dörfer mit insgesamt 195 Häusern, zwei Koran-Ausbildungszentren, einer Schule, drei Gesundheitszentren und drei artesischen Brunnen errichtet, von denen mehr als 10.000 Menschen profitieren.

Seine Hoheit wurde auf der Tour begleitet von Scheich Saqr Al Qasimi, Vorsitzender des SCI; Khalid Nasser Al Ameri, Botschafter der Vereinigten Arabischen Emirate in Sri Lanka; Mohamed Hassan Khalaf, Generaldirektor der Rundfunkbehörde von Sharjah; Tariq Saeed Allay, Generaldirektor des Medienbüros der Regierung von Sharjah; Hassan Yaqoub Al Mansouri, Generalsekretär des Medienrats von Sharjah; sowie hochrangige Beamte, Fernsehsenderdirektoren der SBA und Vertreter von Wohltätigkeitsorganisationen in Sri Lanka.

