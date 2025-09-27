Dogecoin-Kurs-Prognose: Neueste Pläne entfachen Optimismus der Investoren

Dogecoin konnte sich heute wieder deutlich erholen, nachdem der Krypto-Markt in den vergangenen Tagen verstärkt unter Druck geraten ist. Insbesondere DOGE hat sich dabei abgesetzt, was auf spannende neue Pläne zurückzuführen ist. Erfahren Sie jetzt mehr in der Dogecoin-Kurs-Prognose.

Makrobild

Dogecoin wird wie viele andere Kryptowährungen noch immer stark von der Korrelation des Bitcoin-Kurses beeinflusst, wobei sie größtenteils über 0,5 und häufig sogar mehr als 0,80 bis 1,00 beträgt. Deshalb werden sie sich in diesem Zyklus auch sehr ähnlich verhalten, wobei DOGE dann extremer in beide Richtungen ausschlägt.

Die US-Notenbank ist zudem wieder zu einer dovisheren Geldpolitik zurückgekehrt, auch wenn es sich bei der letzten Zinssenkung laut Powell eher um einen Notschritt gehandelt hat, weil die Inflation noch immer über den beabsichtigten 2 % liegt.

Trotzdem preisen die Märkte für den 29. Oktober zu 89,8 % eine weitere Reduktion ein. Am 10. Dezember werden zudem zu 66,0 % noch weitere 25 Basispunkte erwartet. Heute ist der PCE-Preisindex im Monatsvergleich mit 0,3 % und im Jahresvergleich mit 2,9 % ebenso wie die PCE-Kernrate mit 0,2 % wie erwartet ausgefallen.

Die Konsumausgaben bleiben mit 0,6 % derweilen stark und waren 0,1 % höher als zuvor und erwartet, während die persönlichen Einkommen mit 0,4 % etwas mehr als die prognostizierten 0,3 % ausfielen.

Holy. Shit.



Atlanta Fed is now projecting that Q3 GDP will be +3.9%… a massive expansion.



The US economy is running HOT. pic.twitter.com/a6rLYWdLsy - Geiger Capital (@Geiger_Capital) September 26, 2025

Besonders hoch war die Abweichung beim GDPNow, dass mit 3,9 % sogar 0,6 % über den Konsenserwartungen von 3,3 % lag, die von keiner Veränderung im Vergleich zum vorherigen Messzeitraum ausgingen.

Insgesamt zeigt sich also eine erhöhte Inflation mit einer Kaufbereitschaft und größerer Kaufkraft, was vor allem für die stark von dem privaten Konsum abhängige US-Wirtschaft von größerer Relevanz ist. Von den Märkten wurden die Daten positiv aufgenommen, sodass auch DOGE heute wieder um 2,83 % stieg.

Selbst wenn die US-Notenbank etwas langsamer mit den Zinssenkungen vorgehen sollte, ist dennoch in den nächsten Monaten mit einem unterstützenden Umfeld zu rechnen. Denn die nun durch die Expansion der globalen Geldmenge M2 auch von anderen Notenbanken freigesetzte Liquidität wird in den nächsten zwei Monaten unterstützen.

Jetzt Memecoins vor Ausbruch finden!

Katalysatoren für den Dogecoin-Kurs

Bullisch wirken sich weitere DOGE-Treasurys und DOGE-ETFs aus, welche die Nachfrage steigern. Derzeit arbeitet die Dogecoin Foundation mit Vitalik Buterin außerdem an einem Community-Staking-PoS-Konzept, welches sogar kleine Teilnehmer belohnen und ein Anteil an gemeinnützige Zwecke spenden soll.

Unter der Initiative Project Sakura wird die Umstellung von Proof-of-Work auf Proof-of-Stake überprüft, wobei es von manchen bereits als Proof-of-Doge bezeichnet wird. Somit soll eine größere Sicherheit und Umweltfreundlichkeit erreicht werden.

Eine solche Transition birgt jedoch auch politische und technische Risiken, da unklar ist, inwiefern die Miner eingebunden und kompensiert werden. Darüber hinaus entstehen Fragen bezüglich der Rückwärtskompatibilität, was alles zu Verunsicherungen und Verlusten führen kann.

Dennoch ist dies wie auch die anderen Entwicklungen im Zuge der Industrialisierung von Dogecoin wie die Layer-2s Laika und DogeOS als bullisch zu werten. Schließlich wird aus ihm somit zunehmend ein vollwertiges Blockchain-Ökosystem, was durch den größeren Nutzen für eine höhere Nachfrage und daher auch Kurse sorgen kann.

Saisonal rechnen wir bis Mitte Oktober mit einem Seitwärtstrend und dann mit einer Jahresendrally, die bis in das nächste Jahr gehen kann und Kurse von 0,48 bis 0,74 USD möglich macht. Ab 2027 sind auch DOGE-Preise jenseits von 1,14 USD denkbar, wenn die Adoption mitzieht.

Jetzt mit hilfreichen Daten Kryptos intelligenter traden!

Dogecoin ist im Seitwärtstrend gefangen, aber Maxi Doge strebt aufwärts

Während Dogecoin schon seit einigen Monaten in einem Seitwärtstrend gefangen scheint, konnte der Stärkste aus dem Wurf, Maxi Doge in der Zwischenzeit mit seinem Fundraising über 2,55 Mio. USD einnehmen. Denn die Anleger können der einzigartigen Chance auf den möglicherweise bald am höchsten bewerteten Memecoin nur schwer widerstehen.

Um dieses ambitionierte Ziel zu einem Katzensprung zu machen, sollen Futures mit einem Hebel von 1.000x eingeführt werden. Mit anderen Worten werden somit aus allen Anlegern mit nur 1.000 USD Trader, die 1 Mio. USD bewegen können. Dementsprechend groß fallen auch die potenzielle Marktkapitalisierung von MAXI und die Gewinne der Investoren aus.

Die mächtigste Geheimwaffe bringt allerdings nichts, wenn niemand bereit ist, diese einzusetzen. Aus diesem Grunde werden 40 % in das Marketing investiert, um für die nötige Viralität und Überzeugungskraft zu sorgen, mit der andere auch durchs Feuer gehen sowie Blut, Schweiß und Tränen investieren.

Darüber hinaus soll die Kriegskasse in Form des Maxi Funds für die Aufrechterhaltung der Moral und der Kampfbereitschaft sorgen. Mit den 25 % der Gesamtversorgung, die dafür eingeplant sind, sollen die tapferen Unterstützer für ihren heldenhaften Einsatz an den Charts belohnt und die Pump-Dynamik auf diese Weise maximal verstärkt werden.

Wie im Fitnessstudio sollte man nicht mit den Schwergewichten wie Dogecoin anfangen, da man sich mit ihnen schnell überheben und ernsthafte Schäden erleiden kann. Daher stellt der Presale nun auch die beste Möglichkeit für alle Interessierten dar. Jedoch sind sie MAXI-Coins über diesen nur noch für die nächsten 22 Stunden für 0,000259 USD erhältlich.

Jetzt in Maxi Doge investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.