PTA-News: Aktien Global News: Die PORR punktet im Tunnelbau - Zugang zu Milliardenprojekten

Frankfurt (pta000/27.09.2025/06:12 UTC+2)

Die PORR (ISIN: AT0000609607) zählt seit über 155 Jahren zu den erfahrensten Akteuren im Tunnelbau - einem Feld, das in der Welt der Infrastrukturprojekte als Königsdisziplin gilt. Ob Neubau, Modernisierung oder Instandhaltung: Der Tunnelbau ist längst zur Kernkompetenz des österreichischen Baukonzerns geworden.

Dabei reicht das Einsatzspektrum weit über den klassischen Straßen- und Schienenbau hinaus. Auch bei unterirdischen Versorgungssystemen - für Abwasser, Strom, Internet oder Fernwärme - sowie bei Pumpspeicherkraftwerken setzt die PORR auf hochmoderne Maschinen und spezialisierte Hightech-Verfahren. Je nach geologischer Lage und Projektanforderung kommen konventionelle Sprengverfahren oder Tunnelbohrmaschinen zum Einsatz. Grundlage für den Erfolg sind digitale Planungsmethoden, schlanke Prozesse und technologische Exzellenz. Wer hier überzeugen kann, spielt in der ersten Liga der Infrastrukturunternehmen mit und mischt regelmäßig bei Ausschreibungen mit.

Großauftrag in Rumänien: Neue Maßstäbe auf Schiene und Tunnel

Ein Beweis für die Stärke der PORR ist der im Juni gemeldete Zuschlag für ein Großprojekt in Rumänien. Für 428 Mio. Euro übernimmt die PORR die Modernisierung einer 32,6 km langen Bahnstrecke. Im Paket enthalten: 18 neue Brücken, 54 Durchlässe, sechs sanierte Bahnhöfe sowie ein umfangreiches Energie- und Signalsystem. Besonders hervorzuheben ist, dass nicht nur der bestehende Tunnel saniert wird, sondern zusätzlich ein neuer Tunnel mit zwei Gleisen entstehen soll. Die Anforderungen an Planung, Technik und Zeitmanagement sind hoch - genau das Terrain, in dem sich die PORR seit Jahrzehnten bewährt.

Technische Herausforderungen als Eintrittsbarriere

Tunnelbau bedeutet weit mehr als das Graben durch Gestein. Jede Baustelle hat individuelle Herausforderungen. Komplexe geologische Formationen, instabile Zonen oder druckführendes Grundwasser erfordern flexible Lösungen. Auch der Schutz von Anwohnern, Gebäuden und Umwelt verlangt präzise Steuerung und minimalinvasive Verfahren.

Nur wenige Bauunternehmen verfügen über das Know-how, um Hightech-Werkzeuge wie Tunnelbohrmaschinen (kurz TBMs), digitale Zwillinge oder automatisierte Vortriebssysteme effektiv einzusetzen. Hinzu kommen die finanziellen und zeitlichen Dimensionen: Tunnelprojekte dauern meist mehrere Jahre und binden beträchtliche Ressourcen.

Brenner Basistunnel: Die PORR baut mit an Europas Jahrhundertprojekt

Dass diese Expertise kein Zufall ist, zeigt die Beteiligung der PORR am Brenner Basistunnel (BBT) - einem der bedeutendsten Infrastrukturprojekte Europas. Gemeinsam mit Partnern realisiert das Unternehmen das Baulos "H53 Pfons - Brenner", inklusive zweier Haupttunnelröhren über 25,2 km Länge sowie zusätzlicher Tunnelabschnitte. Auftragsvolumen: satte 959 Mio. Euro. Bereits zuvor war die PORR für das Baulos "H21" verantwortlich, das den BBT an den Innsbrucker Hauptbahnhof anbindet.

Gerade bei solch komplexen Großprojekten zählen Zuverlässigkeit, Ingenieurleistung und ein starker Track Record. Tunnelbau bietet hier ein strukturelles Wachstumsfeld mit geringer Konkurrenzdichte - und schafft Zugang zu lukrativen Anschlussaufträgen für Ausstattung, Betrieb und Wartung.

Mehr als Verkehr: Tunnelbau als strategisches Standbein für die Zukunft

Die Tunnelinfrastruktur endet nicht bei Straße und Schiene. Unterirdische Bauwerke spielen auch bei der Energieversorgung eine zunehmend zentrale Rolle - etwa bei Pumpspeicherkraftwerken oder großen Leitungssystemen. Für ein breit aufgestelltes Unternehmen wie die PORR ergeben sich daraus wertvolle Synergieeffekte.

Mit ihrer umfassenden Erfahrung und technologischen Tiefe hat sie sich eine starke Position in einem wachsenden Spezialsegment erarbeitet - einem Segment, das dank öffentlicher Investitionen, langfristiger Planung und hoher Eintrittsbarrieren auch künftig attraktive Perspektiven für Investoren bereithält.

----------

PORR

ISIN: AT0000609607

WKN: 850185

Links:

https://porr.at/en/services/civil-engineering-infrastructure/tunnelling

https://porr-group.com/en/press/press-release/news/contract-awarded-for-lot-h53-pfons-brenner/

https://worldofporr.com/en/173-2019/largest-run-of-the-river-power-plant-in-the-alps/

