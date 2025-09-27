© Foto: Christoph Hardt - Panama Pictures

Im Goldbergbau ist Aura Minerals nur ein kleiner Player. Das Wachstumspotenzial ist dafür umso vielversprechender. Mit einem dreistelligen Kursplus hat die Aktie in diesem Jahr bei Anlegern für Furore gesorgt.Aura Minerals ist auf dem besten Weg, sich als führender Akteur im Bereich Goldproduktion zu etablieren. Die Bank of America hat kürzlich eine Kaufempfehlung für das Unternehmen ausgesprochen und ein Kursziel von 40 US-Dollar pro Aktie festgelegt, was eine potenzielle Kurssteigerung von etwa 25 Prozent bedeutet. Die Gold-Aktie hat seit Anfang des Jahres 134 Prozent zugelegt. Die Kanadier heben sich durch das starke Produktionswachstum ab. Das Unternehmen erwartet, dass die …