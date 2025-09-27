Die Lufthansa-Aktie verspürte in den letzten Handelstagen wieder Aufwind. Von Dienstag bis Freitag legte die deutsche Airline um über +5% zu. Was steckt hinter der guten Performance und können Anleger sich auf eine Fortsetzung der Kursgewinne einstellen? Eine lange Streichliste... Die Lufthansa-Unternehmensführung baut derzeit massiv Druck auf. Das Management der Airline droht mit der Streichung zahlreicher innerdeutscher Verbindungen, wenn die Politik ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de