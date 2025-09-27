Der chinesische Ladeinfrastruktur-Hersteller XCharge hat ein neues Technikzentrum inklusive Ersatzteillager in Madrid eingeweiht. In Kombination mit seinem Europa-Hauptsitz in Hamburg will XCharge so seine Präsenz in der Region stärken und den Support für Kunden in Europa verbessern. XCharge Europe ist ein Anbieter von teils Batterie-gestützten Ladelösungen und betreibt nun in Torrejon de Ardoz ein neues Technikzentrum mit Testlabor, Werkstatt, Logistiklager ...Den vollständigen Artikel lesen ...
