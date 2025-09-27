Trotz Milliardeninvestitionen haben humanoide Roboter noch immer massive Probleme mit der Feinmotorik. Der MIT-Forscher Rodney Brooks sagt den Maschinen deshalb eine überraschende Zukunft voraus. Kaum jemand kennt sich mit Robotern so gut aus wie Rodney Brooks. Der MIT-Forscher befasst sich seit den 1980er-Jahren mit Robotik und hat mehrere Unternehmen in diesem Bereich gegründet. Wie Techcrunch berichtet, beobachtet er die aktuelle Entwicklung mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n