Kiepe Electric stellt neue Antriebs- und Plattformlösungen für Elektrobusse vor. Im Fokus stehen der Kiepe Traction Inverter der neuesten Generation, die modulare "eBus HPC Powertrain-Plattform" sowie ein Upgrade-Paket, mit dem konventionelle Elektrobusse zu Oberleitungsbussen gemacht werden können. Kiepe Electric stellt auf der Brüsseler Fachmesse Busworld Europe 2025 (4. bis 9. Oktober) neue Antriebs- und Plattformlösungen für Elektrobusse vor. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
