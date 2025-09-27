© Foto: adobe.stock.com

Da rollt etwas Gewaltiges an! Silber eskaliert und jagt von Hoch zu Hoch. Die Marke von 50 USD rückt immer näher. Kein Zweifel. Die Preisrallye läuft heiß. Doch was passiert, sollten die 50 USD erreicht werden.Silber eskaliert. Massive Turbulenzen kündigen sich an Der Wahnsinn findet seine Fortsetzung. Silber beendete die Handelswoche oberhalb von 46 US-Dollar. Die fulminante Bewegungsdynamik lässt sogar Gold "alt aussehen". Obgleich die abgelaufene Handelswoche auch für Gold nicht hätte viel besser laufen können. Gold lässt keinen Zweifel daran aufkommen, wohin die Reise gehen wird. Die 4.000 US-Dollar sind das erklärte Reiseziel des Edelmetalls. Während Gold die 4.000 US-Dollar anpeilt, …