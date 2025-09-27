Als wir ihn Anfang September auf der IAA Mobility als Vorstand der Antriebssparte von ZF interviewten, da ahnte noch kaum jemand, dass er nur wenige Stunden später zum neuen CEO von ZF ernannt werden würde: Die Rede ist von Mathias Miedreich. Im Video-Interview geht's daher weniger um die Restrukturierung von ZF, die Miedreich ab dem 1. Oktober als CEO verantwortet, als um neue Produkte aus der Antriebssparte, die er bislang geleitet hat. Im Gespräch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
