Der Gewinner bei den Drei-Jahres-Tops legte einen steilen Kursanstieg hin wie seine Rolltreppen und Aufzüge. Geht da noch mehr oder ist das Ende erreicht? Zwei Milliarden Menschen bewegt das Unternehmen nach eigenen Angaben mit seinen Aufzügen, Fahrtreppen und Fahrsteigen jeden Tag. Die Coronapandemie und ihre Folgen belasteten, vor allem durch Störungen in Lieferketten, Engpässe bei Teilen, höhere Materialkosten und Verzögerungen bei Projekten.Hinzu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE