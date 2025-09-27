© Foto: Efren Landaos - Sipa USA

Von der jüngsten Zinssenkung der US-Notenbank Fed könnten US-Bankaktien profitieren. Dividendenstarke Titel wie Huntington Bancshares und Citigroup bieten Anlegern Potenzial. Das sind die Favoriten der Wall Street. Laut einer Analyse von Wells Fargo haben Banktitel in der Vergangenheit häufig zugelegt, wenn die Federal Reserve die Zinsen senkte und keine Rezession eintrat. Diese Outperformance fand jedoch vor allem in den ersten drei Monaten nach der ersten Zinssenkung statt, heißt es. Da festverzinsliche Wertpapiere und Festgeldanlagen im aktuellen Zinsumfeld weniger attraktiv sind, könnten Anleger künftig stärker in diese Titel investieren, die zudem Dividenden zahlen. Zu den Investoren, …