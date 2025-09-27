ChatGPT Prognose MYX Finance, World Liberty Financial und Bitcoin Hyper 2025

Die Fed, die EZB und andere Zentralbanken lockern derzeit ihre Geldpolitik, sodass wieder mehr Liquidität in die Märkte gelangt. Dies steigert tendenziell das Interesse an zyklischen Vermögenswerten wie den Kryptowährungen.

Darüber hinaus profitiert die Kryptoindustrie seit der Wahl von Donald Trump zum nächsten US-Präsidenten von einem förderlichen regulatorischen Umfeld. Aber auch schon zuvor hat sich mit den Genehmigungen der Krypto-ETFs einiges getan.

Durch immer neue Exchange-Traded Funds, Krypto-Treasury-Unternehmen, Regierungen und sogar Zentralbanken steigt die Nachfrage, während gleichzeitig immer mehr traditionelle Unternehmen Kryptodienste adoptieren.

Mindshare der Kryptoindustrie | Quelle: Dexu

Das dominierende Thema sind derzeit die Perp-DEXs, die rasant an Bedeutung gewinnen und mittlerweile 32 % des Volumens des gesamten Krypto-Marktes ausmachen. Ähnlich sieht es bei den Krypto-Transaktionen aus, die innerhalb von 6 Monate um 800 % gesteigert wurden. Ebenso wurden die Stablecoins seit Jahresbeginn von rund 200 Mrd. USD auf 280 Mrd. USD expandiert.

Dennoch haben sich die Mittelzuflüsse in die ETFs zuletzt verringert und auch der Crypto Fear & Greed Index ist mittlerweile im oberen Bereich der Angstzone angekommen, während der saisonal schlechteste Monat in wenigen Tagen beendet wird und die historisch bullische Jahresendphase beginnt.

Insbesondere die drei Kryptowährungen MYX Finance (MYX), World Liberty Financial (WLFI) und Bitcoin Hyper (HYPER) haben in der letzten Zeit eine besondere Aufmerksamkeit erhalten. Wie sie sich in der nächsten Zeit entwickeln können und worauf Investoren dabei achten sollten, erfahren Sie jetzt hier.

Jetzt Kryptos mit Onchain-Daten profitabler traden!

MYX Finance (MYX) - Perp-DEX

MYX Finance ist ein dezentraler Handelsplatz für Perpetuals mit einem Matching Pool Mechanism, um somit für ein nahezu Slippage-freies und mit CEXs vergleichbares Handeln zu sorgen. Derzeit gewinnt die DEX zunehmend an Sichtbarkeit, wobei sie im Zuge des Optimismus um den dezentralen Handelt allein heute um 48,68 % stieg. Dennoch sollten die Volumina auch die höheren Bewertungen begründen.

Überblick für MYX Finance (MYX)

Sektor: Derivate/Perpetuals

Derivate/Perpetuals Narrativ: Zero-Slippapge/Intentionsbasierter Handel

Zero-Slippapge/Intentionsbasierter Handel Katalysatoren: Auffällig hohes Preis- & Volumenmomentum, derzeit profitabelstes Narrativ, weitere Asset-Listungen, Routings und Integrationen

Auffällig hohes Preis- & Volumenmomentum, derzeit profitabelstes Narrativ, weitere Asset-Listungen, Routings und Integrationen VC-Unterstützung: Sequoia, ConsenSys, Hack VC

Sequoia, ConsenSys, Hack VC Sentiment: 54 % bärisch mit leicht bessernder Tendenz auf CMC

54 % bärisch mit leicht bessernder Tendenz auf CMC Risiken: Regulierungen, Token-Unlocks, Bridges und VC-Konzentration

Technische Analyse für MYX

Derzeit dominiert der Aufwärtstrend, während das Handelsvolumen über die vergangenen 24 Stunden um 166,53 % auf 324,21 Mio. USD zunahm. Allerdings befinden sich Widerstände im Bereich von 15,8 bis 16,5 USD. Aber auch darüber liegt zwischen 18,0 bis 18,9 USD das Allzeithoch-Cluster.

Ein Tagesschlusskurs über 16,5 USD eröffnet einen Restest des Allzeithochs, während ein Bruch unter 13,6 USD erfolgt. Derzeit besteht ein erhöhtes Risiko für ein Mean-Revert Richtung 12 USD. Dennoch ist das Bias bullisch, soweit höhere Tief halten und das Volumen über 200 Mio. USD bleibt.

MYX Finance Prognose 2025

Bull Case: +60 bis +120 %, falls Perp-Volumenanteil signifikant steigt, Take-Rate stabil bleibt und Cross-Chain-Onboarding reibungslos geschehen

+60 bis +120 %, falls Perp-Volumenanteil signifikant steigt, Take-Rate stabil bleibt und Cross-Chain-Onboarding reibungslos geschehen Base Case: +20 bis +50 % bei moderater Volumen-Expansion und 1 bis 2 Releases

+20 bis +50 % bei moderater Volumen-Expansion und 1 bis 2 Releases Bear Case: -20 bis -60 % bei Volumenverringerung, regulatorischem Gegenwind für Perpetuals oder Sicherheitsvorfällen

Jetzt in MYX Finance investieren!

World Liberty Financial (WLFI) - DeFi-Super-App

World Liberty Financial koppelt aufgrund der Nähe zu der Familie des US-Präsidenten eine DeFi-Super-App an eine große Medienaufmerksamkeit. Nach einem volatilen Start aufgrund der Sorgen um die hohe Zentralisierung und die Sperrungen einiger Wallets konnten ein Buyback-und-Burning-Programm und die Erklärung des Verhaltens das Vertrauen der Anleger wieder stärken.

Überblick für World Liberty Financial (WLFI)

Sektor: DeFi-Plattform

DeFi-Plattform Narrativ: Super-App mit politisch aufgeladenem Narrativ, aber negativ empfundener Distribution sowie Verunsicherungen durch Freeze

Super-App mit politisch aufgeladenem Narrativ, aber negativ empfundener Distribution sowie Verunsicherungen durch Freeze Katalysatoren: Medien, Partnerschaften, Launches, Buybacks & Burnings, dezentrale Governance & Stablecoin-Adoption

Medien, Partnerschaften, Launches, Buybacks & Burnings, dezentrale Governance & Stablecoin-Adoption VC-Unterstützung: Justin Sun, ALT5 Sigma, Aqua 1 Foundation und MGX

Justin Sun, ALT5 Sigma, Aqua 1 Foundation und MGX Sentiment: 79 % bullisch aber leicht fallende Tendenz auf CMC

79 % bullisch aber leicht fallende Tendenz auf CMC Risiken: Hohe Volatilität durch News, Zentralisierung und Ausführungsrisiken der Roadmap

Technische Analyse für WLFI

Aktuell befindet sich der WLFI-Kurs bei 0,2071 USD und in einer starken Spanne. Unterstützung erhält er im Bereich von 0,189 bis 0,197 USD, was die Break-and-Hold-Zone darstellt. Für die Bullen liegen die nächsten Widerstände zwischen 0,205 bis 0,22 USD und darüber bei 0,24 bis 0,26 USD.

Sollte der WLFI-Coin einen eindeutigen Schlusskurs über der Marke von 0,22 USD mit einem steigenden Volumen ausbilden, ist mit einer Fortsetzung des Momentums und weiteren Anstiegen zu rechnen. Sofern der Kurs allerdings unter 0,189 USD fällt, steigt die Wahrscheinlichkeit für eine Korrektur bis auf 0,18 USD. Derzeit ist das Bias neutral bis positiv, während der WLFI-Coin aufgrund der bisher geringen Adoption wegen der noch folgenden Releases von News getrieben wird.

World Liberty Financial Prognose 2025

Bull Case: +50 bis +120 %, wenn Buybacks durch regelmäßige Reports planbar werden, Distribution stabilisiert wurde und 1 bis 2 Tier-1-Integrationen erfolgen

+50 bis +120 %, wenn Buybacks durch regelmäßige Reports planbar werden, Distribution stabilisiert wurde und 1 bis 2 Tier-1-Integrationen erfolgen Base Case: -10 bis +30 % wegen volatilen Reaktionen auf News mit einem polarisierendem Narrativ

-10 bis +30 % wegen volatilen Reaktionen auf News mit einem polarisierendem Narrativ Bear Case: -35 bis -55 %, sofern keine dezentrale Governance erfolgt und Freeze-Risiken dominieren

Jetzt in World Liberty Financial investieren!

Bitcoin Hyper (HYPER) - Schnellste Bitcoin-Schicht

HYPER ist die Kryptowährung von Bitcoin Hyper, welches sich als schnelle und günstige Layer-2 für das Bitcoin-Netzwerk positioniert. Dies soll durch die Fusion von Solana und Bitcoin geschehen, damit BTC potenzielle Billionenmärkte erobern kann. Der Smart Contract wurde von den Blockchain-Sicherheitsexperten von Coinsult und Spywolf auf Risiken überprüft, wobei keine schwerwiegenden Fehler gefunden werden konnten.

Überblick für Bitcoin Hyper (HYPER)

Sektor: Bitcoin-Skalierungslösung und -Appschicht

Bitcoin-Skalierungslösung und -Appschicht Narrativ: Schnellste und günstigste Bitcoin-Layer-2 eröffnet für BTC und HYPER neue Sektoren mit leichter Integration von Solana-Anwendungen

Schnellste und günstigste Bitcoin-Layer-2 eröffnet für BTC und HYPER neue Sektoren mit leichter Integration von Solana-Anwendungen Katalysatoren: Launch, Listungen, Kooperationen, aktivitätsgebundene Burnings, dezentrale Governance und potenzieller Perp-Handel

Launch, Listungen, Kooperationen, aktivitätsgebundene Burnings, dezentrale Governance und potenzieller Perp-Handel VC-Unterstützung: Fairer Presale mit gleichen Bedingungen für alle

Fairer Presale mit gleichen Bedingungen für alle Sentiment: Noch nicht auf CMC, aber viele bullische Analysen und Kommentare

Noch nicht auf CMC, aber viele bullische Analysen und Kommentare Risiken: Verwirrung durch den Markennamen, Bridge-Sicherheit und Affiliate-Marketing

Technische Analyse für HYPER

Bitcoin Hyper befindet sich noch im Presale, konnte mit diesem bisher 18,56 Mio. USD einnehmen und bietet den HYPER-Token in der aktuellen Phase noch für einen Preis in Höhe von 0,012985 USD an. Somit gibt es noch keine Kursdaten, welche ausgewertet werden können. Allerdings deutet die hohe Nachfrage während des Presales auf ein großes Interesse hin, dass auch bei der Markteinführung der Börsen fortgesetzt werden kann.

Nicht selten kommt es bei den Presales zu Beginn zu Gewinnmitnahmen der frühen Anleger, woraufhin häufig impulsive Anstiege erfolgen. Denn diese konnten mit dem Vorverkauf schon durch die schrittweisen Preiserhöhungen und die Staking-Zinsen von aktuell 64 % Buchgewinne erzielen. Während die nicht gestakten bereits zu Beginn verkauft werden können, wird für Staker die Möglichkeit meist nach 7 Tagen freigeschaltet, sodass es nochmal zu einem Verkaufsdruck kommen kann. Durch das Release, die Adoption und die Listungen ist hingegen mit Anstiegen zu rechnen.

Bitcoin Hyper Prognose 2025

Bull Case: +80 bis +300 % sind kurzfristig nach der ersten Listung möglich, sofern L2-Architektur überzeugt sowie Audits und frühe Integrationen erfolgt sind

+80 bis +300 % sind kurzfristig nach der ersten Listung möglich, sofern L2-Architektur überzeugt sowie Audits und frühe Integrationen erfolgt sind Bull Case: -15 bis +40 % aufgrund einer hohen Intraday-Volatilität, sofern das Projekt liefert

-15 bis +40 % aufgrund einer hohen Intraday-Volatilität, sofern das Projekt liefert Bear Case: -60 bis -85 %, wenn der Launch verzögert wird, Beanspruchungen nicht verifiziert und Liquidity-Mining ausbleibt

Jetzt in Bitcoin Hyper investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.