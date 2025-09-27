Bitcoin Analyse: Ist das Zyklus-Top bei 124.000 Dollar bereits erreicht?

Am Kryptomarkt zeigt sich eine Korrektur, die einige Anleger eiskalt erwischt hat. Eigentlich hat man sich erhofft, dass es nach den Zinssenkungen der US-Notenbank Federal Reserve zu einer Rallye kommen wird. Wie so oft ist allerdings genau das Gegenteil von dem passiert, was Marktteilnehmer erwartet haben. Der Bitcoin-Kurs ist seit letzter Woche um fast 10.000 Dollar gefallen und während einige überlegen, den Dip für einen günstigeren Einstieg zu nutzen, erwarten andere, dass das Zyklus-Top bereits erreicht ist.

Analyst prognostiziert 70-prozentige Wahrscheinlichkeit für erreichten Höchststand

Am Kryptomarkt gibt es zahlreiche Analysten, die versuchen, anhand verschiedener Daten ein Gespür für die zukünftigen Kursentwicklungen der verschiedenen Coins zu bekommen. Während die einen auf Fundamentaldaten setzen, versuchen sich die anderen in der technischen Analyse, während wieder andere On-Chain-Daten im Blick haben. Dr. Profit setzt auf einen Mix aus Fundamentaldaten und technischer Analyse. Geht es nach ihm, ist bei Bitcoin wahrscheinlich schon das Zyklus-Top erreicht.

Er spricht davon, dass der Bitcoin-Kurs in nächster Zeit auf 90.000 - 94.000 Dollar fallen wird. Ob es danach zur Erholung kommt, oder ob das Zyklus-Top bereits erreicht ist, will er aktuell noch nicht abschätzen. Dafür braucht es dann neue Daten, wenn die 90.000 Dollar Marke erreicht ist. Er spricht aber von einer 70 prozentigen Wahrscheinlichkeit, dass das Top bereits bei 124.000 Dollar erreicht wurde.

Traditionelle 4-Jahres-Zyklen könnten durch institutionelle Adaption überholt sein

Am Kryptomarkt wird immer wieder von 4-Jahres-Zyklen gesprochen. Alle 4 Jahre findet das Bitcoin Halving statt und bisher ist der Kurs in den 500 Tagen vorher und den 500 Tagen danach stark gestiegen, bevor es anschließend zu einem Bärenmarkt gekommen ist, der über ein Jahr angehalten hat. Dabei ist der Bitcoin-Kurs um 60 - 80 % eingebrochen.

Während die meisten Experten daran festhalten, dass diese Zyklen noch immer Bestand haben, deutet allerdings einiges darauf hin, dass die Theorie inzwischen überholt ist. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass der Bitcoin-Kurs durch die institutionelle Adaption keine Crashs von 60 - 80 % mehr sehen wird. Eher wird erwartet, dass Bitcoin noch während Trumps Amtszeit auf über 250.000 Dollar steigen kann.

Bitcoin Hyper Presale sammelt über 18 Millionen Dollar vor potentieller 2.000% Rallye

Während es für Bitcoin, Ethereum und Co. bergab geht, sind die Bullen bei Bitcoin Hyper nicht zu stoppen. Die Entwickler arbeiten an einer Layer-2-Lösung, die Bitcoin auf die nächste Stufe heben und mit den Vorteilen moderner Blockchains ausstatten soll. Das bedeutet, dass sich auch auf Bitcoin bald Zinsen durch DeFi-Anwendungen wie Lending, Staking oder viele weitere Möglichkeiten verdienen lassen, wie man das bereits von Solana oder Ethereum kennt.

Die Layer 2 basiert auf Solana, sodass Transaktionen auch deutlich günstiger und schneller werden sollen. Der $HYPER-Token ist seit einigen Wochen im Vorverkauf erhältlich und schon jetzt haben Anleger über 18 Millionen Dollar investiert. Während des Presales haben Investoren noch die Möglichkeit, zum günstigen Fixpreis einzusteigen. Anschließend wird der Coin an den Börsen gelistet, wo Analysten einen Kursanstieg von tausenden Prozent erwarten, da die Nachfrage schon jetzt so hoch ist.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.