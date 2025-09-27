XRP unter Druck: Droht der Absturz unter die kritische 2,70-$-Unterstützung?

Der XRP-Kurs steht aktuell massiv unter Druck. Nachdem die Kryptowährung im Sommer noch durch eine starke Rallye bis auf 3,65 $ überzeugte, mehren sich jetzt die Anzeichen für eine längere Korrektur. Chartanalysten warnen vor einem möglichen Bruch der wichtigen 2,70-$-Unterstützung und diskutieren verschiedene Szenarien für die weitere Kursentwicklung.

Dramatischer Rückgang vom Jahreshoch auf kritische Unterstützungszone

XRP befindet sich seit seiner Jahreshoch-Rallye vom 23. Juli auf bis zu 3,65 $ ganz klar auf einem absteigenden Ast. Vorangegangen war für den Ripple Coin ja eine sehr positive Wertentwicklung. Ausgelöst durch den Hype um Donald Trumps Wahlsieg und die damit einhergehenden positiven Implikationen für den Kryptomarkt hatte es Ende 2024 eine starke Rallye gegeben, die den XRP-Preis von 0,50 $ auf über 3 $ in die Höhe trieb.

Nach einer zwischenzeitlichen Konsolidierung beim 2-$-Support ging es dann im Juli noch einmal deutlich aufwärts. Schließlich war der Rechtsstreit mit der SEC nun endgültig beendet und mit den neuen XRP-Spot-ETFs wurden zusätzliche Möglichkeiten für institutionelle Investoren geschaffen, um in den Ripple Coin einzusteigen. In den letzten zwei Monaten hat der Kurs jedoch wieder deutlich nachgegeben, und XRP ist immer wieder auf die 2,70-$-Marke zurückgefallen.

Technische Analyse zeigt besorgniserregende Muster

Aus der Kursentwicklung der letzten Monate hat sich ein Descending-Triangle-Pattern ergeben. Immer tiefere Höchststände und das erneute Rückfallen auf die Support-Zone zwischen 2,70 $ und 2,75 $ deuten auf überwiegenden Verkaufsdruck hin. Das hat der renommierte Analyst Ali Martinez erkannt und in einem jüngsten Post auf X noch einmal klargestellt, dass XRP den 2,70-$-Support unbedingt halten muss, um seine Chance auf eine Rebound-Rallye in Richtung 3,20 $ zu behalten.

Falls die 2,70-$-Marke verloren gehen sollte, könnte es für XRP noch deutlich weiter abwärts gehen. Zwischen 2,70 $ und 2,50 $ besteht schließlich ein Preis-Gap, in dem XRP noch nie wirklich lange gehandelt wurde. Dementsprechend könnte der Kurs schnell weiter abwärts in Richtung 2,50-$-Marke rauschen. Falls auch dort keine Unterstützung gefunden werden kann, könnte es sogar wieder abwärts bis auf 2,00 $ gehen.

SNORT Presale als alternative Investmentmöglichkeit mit höherem Wachstumspotenzial

Coins wie SNORT haben einfach ein vielfach höheres Wachstumspotenzial, da die Marktkapitalisierung hier nur einen Bruchteil der von Top-Coins wie XRP beträgt. Im Falle von SNORT befindet sich der Coin sogar noch vor dem ersten Börsenlisting in der Presale-Phase. Das bedeutet, dass er gerade ausschließlich über die offizielle Webseite des dahinterstehenden Projektes Snorter erworben werden kann.

Hier wird SNORT derzeit zu einem rabattierten Festpreis von 0,1055 $ verkauft, und es kamen schon über 4,1 Millionen $ an Funding von interessierten Investoren zusammen. Das Interesse im Presale ist bereits so groß, da die Entwickler neben dem Meme-Coin SNORT auch echten Mehrwert für die Community schaffen wollen. Ziel ist die Etablierung eines eigenen Telegram-Trading-Bots namens SnorterBot, der es der Snorter-Community ermöglichen soll, Kryptowährungen direkt in der Telegram-App im Chat zu traden.

