Drei vielversprechende neue Kryptowährungen mit starkem Wachstumspotenzial

Neue Kryptowährungen mit innovativen Konzepten, spannenden Use-Cases oder starkem Community-Hype verzeichnen aktuell steigendes Interesse und bieten Anlegern spannende Einstiegsmöglichkeiten. Im Folgenden werden drei der spannendsten dieser Coins vorgestellt, die durch ihre unterschiedlichen Entwicklungsstadien und technologischen Ansätze besondere Aufmerksamkeit verdienen.

XPL verzeichnet explosives Wachstum von 26,75 % an einem Tag

Eine der jüngsten und derzeit heißesten neuen Kryptowährungen ist XPL vom dahinterstehenden Projekt Plasma. Der Coin kam erst vorgestern auf den Markt und erlebte direkt eine starke Rallye. Von einem Tiefststand bei 0,69 $ ging es bereits auf ein Allzeithoch von 1,6 $ aufwärts. Allein innerhalb der letzten 24 Stunden steigerte XPL seinen Kurs noch einmal um 26,75 %.

Das macht ihn heute zum absoluten Top-Performer unter den Top 100 Kryptos nach Marktkapitalisierung. Die Market-Cap von XPL beträgt zudem bereits 2,76 Milliarden $, und der Coin ist aus dem Nichts zu einer der Top 50 Kryptos nach Marktkapitalisierung geworden. Das Interesse ist vor allem daher so groß, da das dahinterstehende Projekt Plasma das Ziel verfolgt, sich als neue Layer-1-Blockchain für Stablecoins zu etablieren und den globalen Zahlungsverkehr zu revolutionieren. Der universelle Zugang zum US-Dollar könnte vor allem für Menschen in Schwellenländern und Krisenregionen attraktiv und wichtig sein.

ASTER überzeugt mit über 2000 % Wertsteigerung in wenigen Wochen

Eine weitere Kryptowährung, die derzeit starkes Wachstum erfährt, ist ASTER. Der Coin hatte am 17. September seinen Launch und erlebte seitdem sogar eine noch größere Rallye als XPL. Von einem Startpreis bei 0,088 $ ging es in der Spitze bereits um 2.500 % aufwärts. Am 24. September erreichte der Coin sein bisheriges Allzeithoch bei 2,42 $. Damit bescherte er frühen Investoren bereits massive Renditen.

Zwar kam es nun zu einer Konsolidierung und einem zwischenzeitlichen Rücksetzer auf 1,70 $, doch der Verkaufsdruck scheint nicht allzu groß zu sein, und ASTER konnte sich bereits wieder auf 1,98 $ erholen. Derweil liegt die Marktkapitalisierung schon bei 3,28 Milliarden $, womit ASTER die 36. größte Kryptowährung am Markt ist. Das dahinterstehende gleichnamige Projekt Aster ist eine neue DeFi-Börse, die etablierten Größen wie Hyperliquid Konkurrenz machen will.

HYPER sammelt über 18 Millionen $ im laufenden Presale

Während ASTER und XPL bereits milliardenschwere Marktkapitalisierungen aufgebaut haben und starke Rallyes verzeichneten, befindet sich der Coin HYPER sogar noch vor seinem ersten Börsenlisting. Dementsprechend ist er so neu, wie es nur geht, und Anleger können hier frühestmöglich investieren. Gerade läuft noch der Presale, was bedeutet, dass man zu einem rabattierten Festpreis einsteigen kann, wenn man bereit ist, die Presale-Risiken auf sich zu nehmen.

Eine bisherige Fundingsumme von über 18 Millionen $ deutet auf jeden Fall darauf hin, dass viele Anleger bereit sind, dieses Risiko einzugehen. HYPER wird über die offizielle Webseite des dahinter stehenden Projekts Bitcoin Hyper derzeit zu einem rabattierten Kurs von 0,012985 $ verkauft. Das Spannende an diesem Projekt ist die Vision der Entwickler, Bitcoin um seine erste echte Layer-2-Lösung zu erweitern. Bitcoin Hyper möchte das ändern und setzt auf die Solana Virtual Machine als Basis seiner Layer-2-Blockchain, wodurch Transaktionen in Zukunft ausgelagert und beschleunigt werden könnten.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.