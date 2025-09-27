Krypto-Markt im Paradigmenwandel: Darum ändert sich nun alles!

Damals galten Blockchains noch als eine technische Spielerei für Peer-to-Peer-Transaktionen. Mittlerweile haben sie sich jedoch deutlich gewandelt, sodass derweilen ein Paradigmenwandel feststellbar ist. Warum dieser so wichtig ist, erfahren Sie jetzt in diesem Beitrag.

Wandel hin zu einem dezentralen Handel

Obwohl es sich bei Blockchains um meist dezentrale Infrastrukturen handelt, über welche mittlerweile mehr als nur P2P-Transaktionen abgewickelt werden können, wurden sie viele Jahre lang nur wenig verwendet und stellten eher eine Randerscheinung dar.

Derweilen befindet sich der Krypto-Markt allerdings im Wandel. Denn zuvor wurden vor allem die zentralen Kryptobörsen aufgrund ihrer hohen Liquidität, den benutzerfreundlichen Interfaces und der hohen Geschwindigkeit für den Handel von digitalen Assets verwendet.

Über die vergangenen zwei Jahre haben allerdings die dezentralen Handelsplätze an Bedeutung gewonnen. Dies lässt sich vor allem an dem Verhältnis des Volumens der DEXs zu dem der CEXs erkennen.

Quelle: Moonpay

Noch bis Mitte des Jahres 2023 konnten die dezentralen Kryptobörsen gerade einmal bis zu 4 % des Handelsvolumens der zentralen Exchanges erreichen. Danach ist ein sprunghafter Anstieg feststellbar, sodass es Ende 2024 bereits fast 15 % waren - eine Steigerung um fast 4x.

Im zweiten Quartal dieses Jahres wurde dieser dann schon auf rund 32 % vergrößert, was wiederum mehr als einer Verdoppelung innerhalb von rund 6 Monaten entspricht. Zudem ist ein steiler Aufwärtstrend erkennbar, der auf eine rasante Adoption schließen lässt.

Jetzt Kryptos vor Breakout finden!

Ist Onchain das neue normal?

Basierend auf dem CAGR zwischen 2023 und 2025 von rund 160 % pro Jahr, dürften Ende des Jahres schon 70 % des Volumens über DEXs abgewickelt werden. Allerdings findet nicht selten eine Verlangsamung solcher Trends statt. Aufgrund der großen Vorteile der Blockchains ist jedoch mit einer zunehmenden Adoption zu rechnen.

Dies ist auch nicht nur auf ein höheres DEX-Volumen zurückzuführen. Denn die Aktivität auf den zentralen Kryptobörsen ist über die letzten Quartale laut Blockworks um 28 % gefallen. Zuletzt sind vermehrt auch traditionelle Assets wie Stablecoins und somit Fiatwährungen sowie Aktien auf die Blockchains gekommen.

Quelle: Moonpay

Allein die Stablecoin-Swaps und somit der Forex-Bereich hat sich seit Anfang 2023 von 10 Mrd. USD auf 70 bis 80 Mrd. USD pro Monat gesteigert. Insgesamt ist es somit schon zu mehreren Trillionen US-Dollar an kumulierten Mittelflüssen gekommen.

Durch die Zunahme der Bedeutung der DEXs verlagert sich ebenfalls die Preisfindung der Assets zunehmend von den zentralen Kryptobörsen hin zu den dezentralen Handelsplätzen. Dabei wurden die DEX-Trades von 1,75 Mrd. auf zuletzt rund 12,5 Mrd. um 614,29 % gesteigert.

Bemerkenswert ist auch, dass es nicht nur Wale sind, da vor allem die kleineren Transaktionen von 0 bis 1.000 USD zugenommen haben. Somit handelt es sich um eine breite Adoption der Kryptodienste.

Am meisten werden an den dezentralen Kryptobörsen noch immer die Stablecoins und Memecoins gehandelt, da es sich bei Letzteren um kleinere Kryptowährungen handelt, die zunächst meist nur an den DEXs verfügbar sind.

Jetzt Kryptos schneller und günstiger traden!

Best Wallet verbindet Sie optimale mit der Blockchain-Welt

Mit der Zunahme der Bedeutung des dezentralen Handels ist es aufgrund der einzigartigen Vorteile von Bedeutung, dass die genutzte Wallet auch mit diesen kompatibel ist. Deswegen legen die Entwickler der Best Wallet großen Wert auf eine hohe Interoperabilität, wobei mehr als 330 DEX- und 30 Cross-Chain-Protokolle eingebunden wurden.

Durch diese erstklassige Infrastruktur werden die unterschiedlichsten Dienste gebündelt, sodass den Nutzern der Best Wallet stets die besten Konditionen offeriert werden. Somit lassen sich die Gebühren senken und die Geschwindigkeit steigern, während sie mit mehr als 60 Blockchains kompatibel ist.

Dementsprechend können die Nutzer nicht nur Kryptowährungen mit Fiatwährungen erwerben, sondern auch digitale Assets praktisch tauschen. Damit lassen sich Zeit und Gebühren für die Umwege über CEXs sparen, wobei dies auch für andere Dienste wie das Staking gilt, die direkt über die App nutzbar sind.

Ein großer Vorteil ist neben der erstklassigen Sicherheit mit mehreren Schutzverfahren vor allem das alle Dienste besonders anfängerfreundlich bereitgestellt werden. Somit entfallen komplizierte Codes, unausgereifte Interfaces mit Bugs, erhöhte Sicherheitsrisiken und mehr. Stattdessen werden unter anderem einige der besten Staking-Angebote und Presales offeriert.

Die Best Wallet positioniert sich mit ihrem enormen Funktionsumfang als Super-App, die das Beste aus dem Web3 offeriert. Somit sind vielseitige Einnahmen möglich, was ihr Potenzial als Value-Coin unterstreicht. Manche halten sogar aufgrund des Entwicklungsvorsprungs eine Annäherung an den WLFI-Coin und somit Renditen von 100x für möglich.

Noch ist der vielseitig verwendete BEST-Coin im Presale der Best Wallet verfügbar. Dieser hat bisher 16,15 Mio. USD eingenommen und offeriert ihn noch für die nächsten 28 Stunden für einen Preis in Höhe von 0,025705 USD. Ebenso lässt er sich schon staken, um ein passives Einkommen von dynamischen 82 % pro Jahr zu erhalten.

Jetzt Best Wallet besuchen!

