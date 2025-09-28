Dieses Unternehmen protzt mit herausragenden Ausschüttungskennzahlen. Was den Giganten ausmacht und welche Herausforderungen ein neuer Chef bewältigen muss Milliarden fließen Jahr für Jahr an die Anteilseigner - allein 2025 fast 10 Mrd. US-Dollar als Dividende. Dazu kommen Aktienrückkäufe, sodass in den vergangenen zehn Jahren insgesamt über 140 Mrd. Dollar an die Investoren zurückgingen.Besonders bemerkenswert: Seit 69 Jahren in Folge wird die Ausschüttung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
