PTA-News: Aktien Global News: Baufirma PORR zum "Ausbildungschampion 2025" gekürt

Aktien Global News: Baufirma PORR zum "Ausbildungschampion 2025" gekürt

Frankfurt (28.09.2025)

Am 1. September beginnt für Tausende Jugendliche in Deutschland ein neuer Lebensabschnitt: der Start in die Ausbildung. Für Unternehmen ist dieses Datum längst mehr als Routine - es ist ein Schlüsselmoment im Kampf um die Fachkräfte von morgen.

So begegnet die PORR dem Fachkräftemangel

Der demografische Wandel und der anhaltende Fachkräftemangel setzen die Wirtschaft unter Druck. Wer junge Talente gewinnen will, muss mehr bieten als nur einen Ausbildungsplatz. Gerade im Baugewerbe ist der Wettbewerb um Nachwuchs besonders hart. Projekte werden größer, Technologien komplexer und erfahrene Fachkräfte scheiden altersbedingt aus. Die Antwort vieler Betriebe: selbst ausbilden und Talente früh an sich binden. Die PORR Group (ISIN: AT0000609607) hat diese Notwendigkeit erkannt.

Im August wurde die PORR in Deutschland vom F.A.Z.-Institut gemeinsam mit ServiceValue als "Ausbildungschampion 2025" ausgezeichnet und mit der Höchstpunktzahl von 100 zum Branchensieger erklärt. Die Bewertung basierte auf einer Studie, die Tonalität sowie Reichweite von Online-Erwähnungen und interne Kriterien wie Qualifikation, Weiterbildungsangebote, Ausbildungserfolg, Übernahmeperspektiven und Vergütung berücksichtigte.

Über 2,6 Millionen Online-Nennungen zu rund 15.000 Unternehmen wurden im mehrstufigen Analyseverfahren ausgewertet. Die PORR überzeugte insbesondere durch faire Vergütung, zukunftsorientierte Ausbildungsinhalte und gute Entwicklungschancen. Die Auszeichnung unterstreicht die Bedeutung attraktiver Ausbildungsprogramme für die langfristige Sicherung des Fachkräftenachwuchses.

Ausbildung mit Perspektive

2024 beschäftigte die PORR insgesamt 555 Auszubildende, wobei ihr Anteil an der gesamten Belegschaft in Deutschland bei 3,7 Prozent und in Österreich bei 3,8 Prozent lag. Konzernweit bietet das Unternehmen 23 Lehrberufe in unterschiedlichen Bereichen - von A wie Anlagenmechanik bis Z wie Zimmereitechnik. Das Ausbildungsangebot deckt sowohl gewerbliche als auch kaufmännische und technische Berufe ab.

Auf den Baustellen können Auszubildende unter anderem als Beton- und Stahlbetonbauer, Straßenbauer oder Baugeräteführer starten. Im technischen Bereich bietet die PORR unter anderem Ausbildungen zum Bauzeichner oder Vermessungstechniker an. Hinzu kommen kaufmännische Berufe wie Industriekaufmann oder Kaufmann für Büromanagement. Durch diese Vielfalt finden Jugendliche mit unterschiedlichen Interessen und Stärken passende Einstiegsmöglichkeiten. Die Ausbildungsvergütungen für die verschiedenen Lehrjahre werden auf den jeweiligen Karriereportalen transparent veröffentlicht und liegen bei einigen Lehrberufen in der Spitze bei 1.550 Euro (3. Lehrjahr).

Übrigens: Mitte August waren in Deutschland noch 29 Lehrstellen ausgeschrieben und in Österreich 27. Grundsätzlich genießen die Themen Ausbildung bzw. Weiterbildung einen hohen Stellenwert bei der PORR, schließlich betreibt das Unternehmen mit den PORR Campus sogar hauseigene Ausbildungs- bzw. Weiterbildungsstätten. Außerdem verfügt jedes Land über eigenständige Initiativen, um Fachkenntnisse und Sozialkompetenzen der Mitarbeitenden weiterzuentwickeln. Im Jahr 2024 lag unter den Angestellten die durchschnittliche Stundenzahl für Weiterbildung und Kompetenzentwicklung bei 12,9.

Ein Slogan, der bereits vor Jahrzehnten zu hören war, erweist sich heute als erstaunlich zeitlos und trifft mehr denn je zu: "Sei schlau und geh zum Bau!"

PORR

ISIN: AT0000609607

WKN: 850185

