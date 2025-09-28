Während westliche Minen-Riesen wie Barrick oder Newmont seit Monaten im Rampenlicht stehen, wird ein Gold-Gigant aus China von Anlegern noch erstaunlich wenig beachtet. Dabei erwirtschaftet der Konzern knapp die Hälfte seiner Einnahmen mit Gold - und sorgt nun mit dem milliardenschweren Börsengang seiner Goldsparte für Schlagzeilen.Mit Produktionsstandorten rund um den Globus zählt der Konzern längst zu den Schwergewichten der Branche. Dennoch blieb er bislang im Schatten der westlichen Platzhirsche. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
