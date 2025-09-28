Adhoc-Medlung der ABO Energy GmbH & Co. KGaA:

ABO Energy erwägt Geschäftstätigkeit um Anlagenbetrieb zu erweitern (IPP)

ABO Energy GmbH & Co. KGaA ("Gesellschaft") erwägt und prüft Pläne, (auch) Betreiber von Erneuerbaren-Energie-Parks und Batteriespeichern zu werden (Independent Power Producer - "IPP"). Das soll die strategische Position des Unternehmens stärken und dabei helfen, die Energiewende weiter voranzutreiben. Die erwogene Ausweitung der Geschäftstätigkeit wäre kapitalintensiv und mit den derzeit verfügbaren finanziellen Mitteln allein voraussichtlich nicht umsetzbar.

Die Gesellschaft ist daher in Kontakt mit mehreren Investoren, um ggf. die Voraussetzungen für die erwogene Erweiterung der Geschäftstätigkeit zu schaffen. Die Gespräche befinden sich in unterschiedlichen Stadien. Details der Umsetzung einer hieraus möglicherweise resultierenden Transaktion stehen noch nicht fest.

Voraussichtlich Teil der Transaktion könnte eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital sein. Die Hauptversammlung im Mai 2025 hat ein genehmigtes Kapital im Umfang von bis zu 20 Prozent des Grundkapitals geschaffen, einschließlich der Möglichkeit eines vereinfachten Bezugsrechtsausschlusses. Möglich wäre daneben eine Umplatzierung von Aktien aus dem Bestand der Gründerfamilien, die der Gesellschaft diese strategische Chance eröffnen wollen. Die Transaktion könnte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...