Breaking News: Löst diese Meldung die Kauflawine aus?

Anzeige / Werbung

Explodiert am Montag der Kurs? Seit einiger Zeit hört man durchwegs lobende Worte von Anwendern und Experten über den InsuJet.

Das nadellose Injektionsgerät für Diabetiker, entwickelt von NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* - dennoch wollte der Durchbruch bis dato noch nicht gelingen. Aber nun hat man gute Karten, da die Krankenkasse in Großbritannien (NHS) in Zukunft sämtliche Kosten übernimmt und somit die Kostenhürde gefallen ist.

- Bitte beachten Sie unbedingt die vollständigen Ad-hoc-Nachrichten und Filings bei den Behörden sowie die bestehenden Interessenkonflikte und den Disclaimer weiter unten im Text. - Advertorial/Werbung [Auftraggeber: NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)*] -

Der InsuJet wird in Großbritanien als EziAutoJector® vertrieben - dieser ist ab sofort völlig kostenlos für Diabetiker! Die "Master-Hürde", die Kosten für den Verbraucher, wurde überwunden! Gleichzeitig hebt der "Stempel" des Gesundheitsministeriums die Technologie auf das oberste Level!

Breaking News: NuGen Medical Devices Announces NHS Drug Tariff Approval for EziAutoJector® Product Line in the UK

NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)*, ein führender Anbieter von nadelfreier subkutaner Arzneimittelverabreichungstechnologie, gibt bekannt, dass sein exklusiver britischer Vertriebspartner, EziAutoJector® Ltd., von der NHS Business Services Authority im Auftrag des Gesundheitsministeriums die Bestätigung erhalten hat, dass EziAutoJector®-Produkte zur Aufnahme in den NHS-Arzneimitteltarif zugelassen wurden.

Dieser Meilenstein ermöglicht es Diabetikern, denen ihr Arzt den EziAutoJector® verschrieben hat, das nadelfreie Insulinabgabegerät EziAutoJector® und dessen Zubehör im Rahmen ihrer vom NHS finanzierten Diabetesversorgung kostenlos zu erhalten.

EziAutoJector® Ltd. hat Lieferkanäle über einen großen Pharmagroßhändler etabliert und ermöglicht so den Vertrieb sowohl an stationäre Apotheken als auch über Online-Apotheken direkt an Patienten.

Die Marktstrategie von EziAutoJector® Ltd. in Großbritannien umfasst gezielte Aufklärungsinitiativen, die Diabetes-Fachkräfte, Apotheker, Patienten und Pflegekräfte einbeziehen und so das Bewusstsein, das Verständnis und die Unterstützung für die EziAutoJector®-Produktpalette stärken sollen.

Durch die Umstellung auf EziAutoJector® spart jeder Patient jährlich über 1.000 Einweg-Insulinnadeln ein - und reduziert so den biologisch gefährlichen Abfall und den mit dessen Sammlung und Entsorgung verbundenen ökologischen Fußabdruck erheblich. Dies trägt zu einem nachhaltigeren Ansatz im Diabetesmanagement bei und unterstützt den NHS bei der Erreichung seiner Umwelt- und Kosteneffizienzziele.

Die Genehmigung der Kostenerstattung durch den NHS ist ein bedeutender Fortschritt für EziAutoJector® Ltd und NuGen Medical Devices. Sie ermöglicht Diabetikern die nadelfreie Insulinverabreichung und unterstützt Ärzte bei der individuellen Versorgung. Die Kostenerstattung erleichtert den Patienten den Zugang. Liang Lin, CEO von NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)*

News Fazit:

Das könnte tatsächlich der "13.000%-PODD-Moment" für NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* sein!

Denn wenn der InsuJet im Erwerb nicht wirklich teuer ist und auch das nötige Zubehör die Börse nicht stark belastet, fallen dennoch Kosten an und die Motivation bei den Patienten dürfte gering sein, um von einem bekannten System, der Spritze, die noch dazu gratis ist, auf ein unbekanntes System, den InsuJet, umzusteigen, das noch dazu selbst zu bezahlen ist.

Diese Hürde ist nun gänzlich eliminiert und wir sind uns sehr sicher, dass dies essentiell für Massenverkäufe sein dürte!

Wenn dies der Markt ähnlich sieht, dann wird diese News eine sehr heftige Turnaround-Bewegung auslösen können! Meinung Redaktion

Das Vorbild: +13.000% im Diabetes-Sektor - der "13.000%-PODD-Moment" für NuGen?

Der Grund, warum die Aktie von Insulet Corp. (NASDAQ: PODD) mehr als 13.000% zulegen konnte, ist eine revolutionäre Diabetiker-Technologie, der Omnipod®, dessen Kosten mittlerweile auch von vielen Krankenkassen übernommen werden. NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* ist nun drauf und dran, möglicherweise in diesen großen Fußstapfen zu wandeln. Durch seinen in mehr als 40 Ländern zugelassenen "InsuJet", der eine schmerzfreie (weil nadellose) Insulinzufuhr ermöglicht, hat man gar nicht so schlechte Karten, dies zu realisieren.

Lillys Geschichte: Ein Teenager aus Nordkanada…

Ein Teenager aus Nordkanada, bei dem in jungen Jahren Diabetes diagnostiziert wurde und der auf InsuJet umstieg.

Chris Jarvis, Typ-1-Diabetiker, ehemaliger Olympiaruderer und Pan-Am-Goldmedaillengewinner, leitet die gemeinnützige Organisation "I Challenge Diabetes" und arbeitet mit Kindern. Er glaubt, dass das der InsuJet von NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* alles verändern könnte.

NuGen Medical Devices Inc.

WKN: A3DABK, TSXV: NGMD

Tipp Mit dieser Aktie das Portfolio steil gehen lassen? Jetzt SMARTBROKER+ entdecken!

NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* ist ein Spezialunternehmen für medizinische Geräte, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Technologien zur Arzneimittelabgabe konzentriert. Sein Hauptgeschäft ist die Erforschung, Entwicklung und Vermarktung von innovativen nadelfreien Injektionsgeräten und -systemen für die subkutane Verabreichung von Medikamenten. Das Flaggschiff ist der InsuJet, die nadelfreie Insulin-"Spritze", welche in 42 Ländern zugelassen ist.

Die Vorteile der "nadellosen" Injektion

Stichwort: Nadelphobie

Diabetes bei Kindern

Schmerzfreie Administrierung - genauere Einnahme

Vorteile für Ärzte und Krankenschwestern

weniger medizinscher Abfall

exakte Dosierung

Was Anwender meinen:

Rebecca aus Spanien über den InsuJet: "Der InsuJet hat mein Leben verändert. Keine Nadelinjektionen mehr. Der beschleunigte Wirkungseintritt bedeutet, dass Sie nicht lange warten müssen, um mit dem Essen zu beginnen. Vielleicht halten Sie es für unmöglich, dass etwas Ihr Insulin ohne Nadeln injizieren kann, aber der InsuJet kann es. Keine Nadelinjektionen mehr und viele Vorteile!"

Fazit

Für unser Gefühl bestätigt sich zusehends unsere Annahme, dass der InsuJet eine große Akzeptanz erfahren wird, sobald er in den Läden erhältlich ist oder von Ärzten und Spitälern empfohlen wird, dort, wo man gewöhnlich sein Insulin kauft oder abholt oder Diabetiker beraten werden! Die Vorteile des InsuJets von NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* gegenüber konventionellen Insulin-Spritzen sind einfach zu groß, als dass der Diabetiker-Markt diese auf Dauer ignorieren könnte.

Beachten Sie zwingend nachfolgende Hinweise zu den bei bullVestor definitiv bestehenden Interessenkonflikten und weiters unseren Haftungsausschluss!

Hinweis - Disclaimer

Diese Mitteilung ist eine Marketingmitteilung.

Diese Mitteilung wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt und stellt weder eine Empfehlung, Finanzanalyse noch eine Anlageberatung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) in Deutschland oder des Wertpapieraufsichtsgesetzes 2018 (WAG 2018) in Österreich dar. Sie dient der allgemeinen Information und richtet sich an erfahrene sowie risikobewusste Anleger.

Die hierin enthaltenen Informationen beruhen auf von bullvestor Medien GmbH als zuverlässig erachteten Quellen, jedoch kann keine Gewähr für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernommen werden. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Einschätzungen stellen die subjektive Meinung der Ersteller dar und können sich jederzeit ändern, ohne dass dies gesondert bekannt gegeben wird. Historische Wertentwicklungen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse, und solche Aussagen können erhebliche Unsicherheiten und Risiken beinhalten, weshalb tatsächliche Ergebnisse wesentlich von beschriebenen Szenarien abweichen können.

Anleger sollten vor jedem Investment ihre finanzielle Situation und ihre Risikotoleranz sorgfältig prüfen und gegebenenfalls eine unabhängige Beratung in Anspruch nehmen, nicht aber diese Mitteilung zur Grundlage einer Investmententscheidung machen.

Die folgende Offenlegung erfolgt ausschließlich aus Vorsichtsgründen und dient der Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen für den Fall, dass diese Mitteilung entgegen des ausdrücklichen obigen Hinweises dennoch als eine Anlageempfehlung aufgefasst werden sollte:

Identität des Verbreiters gemäß Art. 20 MAR iVm Art. 2 der delVO (EU) 2016/958

Diese Mitteilung wurde von Helmut Pollinger für die bullvestor Medien GmbH erstellt und von dieser veröffentlicht.

Offenlegung von Interessenkonflikten gemäß Art. 20 MAR iVm Art. 5 delVO (EU) 2016/958

Die bullvestor Medien GmbH handelt im Auftrag der NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* und erhielt für die Erstellung und Verbreitung dieser Mitteilungen von der NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* eine Vergütung. Zudem besteht zwischen bullvestor Medien GmbH und der NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* eine laufende direkte oder indirekte Geschäftsbeziehung.

Die Veröffentlichung dieser Mitteilung dient dazu, die Marktaktivität für die Aktie von NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* zu erhöhen, was wirtschaftliche Vorteile für den Auftraggeber der Veröffentlichung sowie verbundene Parteien mit sich bringt.

Aufgrund dieser angeführten Umstände liegen bei der bullvestor Medien GmbH Interessenskonflikte vor, weshalb die Objektivität der veröffentlichten Mitteilung nicht zugesichert werden kann. Anleger sollten die dargestellten Interessenkonflikte sowie das daraus resultierende Risiko einer Beeinflussung der Objektivität der Informationen, die in dieser Mitteilung enthalten sind, in ihre Anlageentscheidung einbeziehen.

Medieninhaber & Herausgeber:

bullVestor Medien GmbH

4300 Sankt Valentin, Gutenhofen 4

Tel: +43 7435 540 77

Firmenbuchnummer: FN 275279y

UID- Nummer: ATU 62435644

LEI: 549300IB9WNO0P0OFS60

Geschäftsführer/Alleingesellschafter: Helmut Pollinger

Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV: Helmut Pollinger

Haftungsausschluss

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen.

Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei bullVestor vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken.

Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der bullVestor-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater; deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten.

Alle durch bullvestor veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von bullvestor enthaltenen Wertungen und Aussagen; diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen.

Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den bullvestor-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Enthaltene Werte: CA67054F1009