Griechenland hat sich in den letzten Jahren von einem finanziellen Paria zu einem der besten Wachstumsstandorte Europas gewandelt: Mit durchgreifenden Reformen, digitalen Innovationen und einem rigorosen Sparkurs.Vor zehn Jahren war Griechenland das Zentrum der finanziellen Katastrophe in Europa. Die Wirtschaft war in Trümmern, die Arbeitslosigkeit schoss in die Höhe und die Schuldenlast schien unaufhörlich zu wachsen. Doch heute steht das Land als Beispiel für eine bemerkenswerte wirtschaftliche Erholung, die nicht nur die Finanzmärkte überzeugt hat, sondern auch mit Blick auf die Zukunft vielversprechend scheint. Griechenlands Erfolge sind das Resultat zahlreicher harter Maßnahmen, die …