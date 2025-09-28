© Foto: adobe.stock.com

Der Goldpreis steigt unablässig. Nach dem Ausbruch über die 3.430 US-Dollar beschleunigte sich die Aufwärtsbewegung noch einmal deutlich. Das Momentum ist mit gewaltig nur unzureichend beschrieben.Gold setzt epische Rallye fort Erreicht Gold bereits in den nächsten Tagen die Marke von 4.000 US-Dollar? Obgleich es bis dahin noch ein Weg von etwa 250 US-Dollar ist, ist eine weitere Beschleunigung der Aufwärtsbewegung nicht auszuschließen. Es braut sich so einiges zusammen. Der nächsten Woche wohnt eine gewisse Sprengkraft inne. Da ist es auch zweitrangig, dass Gold aus technischer Sicht überkauft ist. Dass eine Preisrallye trotz überkaufter Lage wunderbar laufen kann, zeigt nicht zuletzt …