Wochenausblick - US-Arbeitsmarktbericht im Fokus

Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Diese Woche erwartet uns eine Menge spannender Quartalszahlen und Konjunkturdaten. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Am Montag dürfte es ruhiger zugehen. In der Eurozone werden neue Daten zum Verbrauchervertrauen sowie der Geschäftsklimaindex veröffentlicht. Zudem legen der Finanzdienstleister Jefferies und das Schifffahrtsunternehmen Carnival ihre aktuellen Quartalszahlen vor.















Dienstag:



Am Dienstag werden wichtige makroökonomische Daten aus Europa veröffentlicht. Deutschland informiert über die Entwicklung der Inflation, die Einzelhandelsumsätze sowie die Arbeitslosenquote. Großbritannien legt aktuelle Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt vor. Aus China kommen die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor. Auch von Unternehmensseite bleibt es spannend: Nach Börsenschluss präsentiert Nike seine Quartalszahlen.

















Mittwoch:



In der Eurozone werden neue Inflationsdaten veröffentlicht. Diese stehen aktuell besonders im Fokus, da die Europäische Zentralbank zuletzt wegen der Inflationsentwicklung auf eine weitere Zinssenkung verzichtet hat. In den USA werden Zahlen zur Beschäftigungsentwicklung sowie der Einkaufsmanagerindex veröffentlicht, ein bedeutender Frühindikator für die wirtschaftliche Aktivität im Industriesektor. Aus der Modebranche präsentiert zudem Levi Strauss aktuelle Quartalszahlen.







Donnerstag:



Der Donnerstag dürfte insgesamt etwas ruhiger verlaufen. Aus der Schweiz werden neue Daten zur Inflationsentwicklung erwartet. Außerdem veröffentlicht der britische Einzelhandelsriese Tesco seine Quartalszahlen, die auch einen Einblick in die Verbraucherstimmung in Großbritannien geben könnten.



Freitag:



Zum Wochenausklang stehen wieder Wirtschaftsdaten auf der Agenda. In den USA werden Zahlen zu den durchschnittlichen Stundenlöhnen veröffentlicht, die Hinweise auf die Entwicklung der Lohninflation geben. Außerdem wird der Einkaufsmanagerindex präsentiert. Zudem wird mit großer Spannung der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag um 14:30 Uhr erwartet. Zuletzt hatte der Arbeitsmarkt in Amerika geschwächelt, was auch ein Grund dafür gewesen ein dürfte, dass die Fed zuletzt die Zinsen gesenkt hat.







Quelle: HSBC










