Ein Indeed-Report zeigt: KI wird die Arbeitswelt zwar verändern, aber nur selten Jobs komplett ersetzen. Vor allem Berufe, die physische Präsenz erfordern, bleiben auf absehbare Zeit verschont. KI hat längst begonnen, den Arbeitsmarkt zu verändern. Aber wie wahrscheinlich ist es wirklich, aufgrund der neuen Technologie arbeitslos zu werden? Eine Studie der Karriereplattform Indeed gibt Grund zum Aufatmen: Sie kommt zu dem Schluss, dass die Transformation ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n