© Foto: Arne Dedert/dpa

Am Montag hat Scout24 den Sprung in den DAX geschafft. Damit ist der DAX-Neuling allerdings bei weitem nicht der einzige börsennotierte Online-Marktplatz. Das sind die wichtigsten börsennotierten Online-Marktplätze: Zalando Mit einem Börsenwert von 6,83 Milliarden Euro steht das 2008 gegründete Unternehmen in der Bildung des DAX der Frankfurter Börse auf Platz 40. Die Zalando-Aktie ist seit Jahresbeginn über 17 Prozent im Minus. Hauptgrund ist die Unsicherheit, die bezüglich der Entwicklung des privaten Konsums in Deutschland im zweiten Halbjahr 2025 besteht. Zudem notiert die Aktie unter ihrer 200-Tage-Durchschnittslinie, einem beliebten Indikator für den längerfristigen Trend. Dies deutet …