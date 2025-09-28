Berlin (ots) -Mit einem roten Teppich nur für Kinder und einem Saal voller bewegender Momente feierte die 12. PSD Gala der Kinderschutzengel im Berliner Spindler & Klatt am 27.09.2025 ein besonderes Jubiläum: 20 Jahre Einsatz für schwerkranke und benachteiligte Kinder. Rund 350 junge Gäste, viele von ihnen mit schweren Erkrankungen oder aus schwierigen Lebenssituationen, standen an diesem Abend im Mittelpunkt - und erlebten, was es heißt, gefeiert zu werden.Für Gründerin Jaqueline Boy war es ein emotionaler Höhepunkt in der Geschichte des Vereins: "Es geht darum, dass diese Kinder spüren: Ihr seid nicht allein. Ihr seid wichtig. Dieser Abend ist unser Geschenk an sie - und ein Zeichen dafür, dass sie gesehen werden."Die Gäste reichten von Kindern mit Herzleiden, Krebs oder chronischen und lebensverkürzenden Erkrankungen über Geschwister betroffener Kinder bis hin zu Jugendlichen aus Heimen und Krisenzentren, Opfern von Mobbing oder Missbrauch sowie queeren Jugendlichen. Für eine Nacht waren sie nicht Patientinnen oder Außenseiter - sondern strahlende Hauptpersonen.Einzigartiges Konzept: Prominente Persönlichkeiten übernahmen Serviceaufgaben und stellten sich ganz in den Dienst der Kinder. Moderatorin Klaudia Giez führte charmant durch den Abend. Auch Sängerin Senna Gammour war dabei und sagte im Nachgang: "Die Freude und das Lachen der Kinder sind für mich mehr wert als jeder Preis - das fühlt sich an wie Magie. Ich sehe mich hier als große Schwester und möchte Kindern zeigen: So wie ihr seid, seid ihr wunderschön. Glaubt an euch und an eure Träume - alles ist möglich."Neben Styling-Angeboten und einer Fotobox sorgten viele bekannte Persönlichkeiten für unvergessliche Begegnungen. Xenia Prinzessin von Sachsen betonte als Mutter eines zehnjährigen Sohnes: "Mich hat die Atmosphäre sofort verzaubert - strahlende Kinderaugen, eine zauberhafte Location, so viel Freude. Ich wünsche mir, dass alle Kinder in Frieden und unbeschwert aufwachsen können. Optimismus ist für mich der Schlüssel - und ein Lächeln macht alles besser."Auch Linus Weber, ehemaliger GNTM-Kandidat, fand klare Worte:"Es ist schon mein zweites Mal bei der PSD Gala - und jedes Mal berührt mich die Freude der Kinder aufs Neue. Als Botschafter für Legasthenie möchte ich zeigen: Auch mit dieser Herausforderung kann man alles schaffen. Ich hoffe, damit Kindern Mut zu machen, an sich zu glauben."Für musikalische Höhepunkte sorgten Marcella Rockefeller, Marie Bothmer, Angel de Vil, Gregor Hägele sowie die US-Dragqueen Mrs. Kasha Davis aus "RuPaul's Drag Race", die mit ihrer Performance die Botschaft von Vielfalt und Lebensfreude unterstrich. Den festlichen Teil beschloss DJ Hendrik, der die Tanzfläche eröffnete.Ein neunjähriger Gast fasste die Stimmung des Abends schlicht zusammen: "Ich wünsche mir, dass alle Kinder lachen können und keiner traurig ist."Neben der Freude stand auch das Jubiläum im Mittelpunkt: Vor 20 Jahren hatte der Verein Kinderschutzengel nach dem Geiseldrama von Beslan seine Arbeit aufgenommen. Seitdem konnten unzählige Familien durch Soforthilfe, tiergestützte Therapien oder das Projekt "Regenbogen-Kinderschutzengel" unterstützt werden. Zum Dank für diese langjährige Treue wurde an diesem Abend die Familie von Faber-Castell mit dem Kinderschutzengel Award ausgezeichnet.So wurde die PSD Gala 2025 mehr als eine Feier zum Jubiläum - sie wurde zum Symbol für Kinderrechte, Inklusion und gesellschaftlichen Zusammenhalt.Pressekontakt:Wrobel Communications GmbHNicole WrobelAckerplanweg 1813509 BerlinTel.: 0176 32 11 79 91nicole@wrobelcommunications.dewww.wrobelcommunications.deOriginal-Content von: Kinderschutzengel e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181071/6126849