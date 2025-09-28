Straubing (ots) -Immer wieder werden auf dem Parteitag kritische Stimmen laut: Wann man denn endlich die sozialdemokratische Handschrift bemerke, wann es denn nun endlich losgehe mit der sozialdemokratischen Politik, wollen Delegierte von den Bundespolitikern wissen. (...)Zwei politische Generationen haben vergessen lassen, was es heißt, in Regierungsverantwortung zu stehen, nämlich Kompromisse zu schließen. (...)Es wurde zwar anders formuliert, aber im Endeffekt erklangen auch auf diesem Parteitag doch wieder Forderungen nach Durchsetzung der reinen Lehre oder wenigstens nach mehr reiner Lehre in der Bundespolitik.Es ist eine viel strapazierte Mär, dass die SPD ihre sicherlich ehrenwerten Ziele gegenüber dem Wähler nur etwas besser kommunizieren müsste, um sie scharenweise zurückzugewinnen. (...)Sicherlich gab es auf dem Landshuter Parteitag auch nachdenkliche Töne. Die alte Selbstüberschätzung war aber unüberhörbar. Weitere Kollisionen mit der Realität scheinen unvermeidbar.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/6126854