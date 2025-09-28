© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Javier RojasRay Dalio warnt vor "sehr, sehr dunklen Zeiten" für die USA und Großbritannien - und rät Anlegern, sich wie ein kluges Kaninchen drei sichere Höhlen zu schaffen.Ray Dalio hat eine deutliche Warnung für die Zukunft der USA und Großbritanniens ausgesprochen. "Wir steuern auf sehr, sehr dunkle Zeiten zu", sagte der Gründer des Hedgefonds Bridgewater Associates im Podcast Diary of a CEO. Er stützt seine Einschätzung auf eine Studie über 500 Jahre Geschichte, die zeigt, dass etwa alle 80 Jahre eine Phase schwerer interner und globaler Konflikte eintritt. Dalios Modell basiert auf fünf Kräften: Geld und Schulden, interne Konflikte, geopolitische Konflikte, Naturereignisse und Technologie. …Den vollständigen Artikel lesen ...
