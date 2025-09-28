Erschrocken betrachten Anleger die Entwicklung der Krypto-ETFs über die vergangenen Monate. Denn diese offenbaren einen verheerenden Trend. Trotzdem könnte dies sogar bullisch sein. Warum dem so ist, erfahren Sie jetzt hier.

Interesse an den Krypto-ETFs nimmt schockierend ab: Ist es schon das Ende des Bullenmarktes?

Das höchste Handelsvolumen haben die Bitcoin-ETFs noch Anfang März 2024 mit bis zu 12,90 Mrd. USD pro Tag verzeichnet. Auch Ende Januar wurde noch einmal ein Hoch von 10,09 Mrd. USD gesehen, was dann allerdings nicht wieder erreicht wurde. Zuletzt lag es hingegen nur noch bei 4,15 Mrd. USD, was jedoch auch auf die allgemeine Hodl-Einstellung zurückzuführen ist.

Das verwaltete Vermögen wurde allein seit November 2024 von 52,58 Mrd. USD auf derweilen 147,81 Mrd. USD um 95,23 Mrd. USD gesteigert, was 9,52 Mrd. USD pro Monat entspricht. Den Höchststand haben sie mit 155,18 Mrd. USD verzeichnet, sodass es mittlerweile 4,75 % weniger sind.

Bitcoin-ETF-Volumen | Quelle: CoinGlass

Zuletzt wurden seit dem 17. September vermehrt Abflüsse beobachtet. So waren von den letzten 5 Handelstage 4 bärisch. Dadurch wurden die Bitcoin-Bestände um 8.002 BTC oder umgerechnet aktuell 0,52 Mrd. USD abgebaut. Noch schlechter sieht es hingegen bei Ethereum aus, während bei Solana sogar Zuflüsse zu sehen sind.

In den USA haben Bitcoin-ETFs mit 902,5 Mio. USD und die Ethereum-ETFs mit 795,6 Mio. UDS die schwächste Handelswoche seit dem Start erlebt. Trotzdem sind die Abflüsse aus den Krypto-ETFs nicht unbedingt ein Zeichen einer Abkühlung des Krypto-Marktes. Denn während man anzunehmen meint, dass das Interesse abkühlt, entflammt es anderen Ortes.

Darum ist das ausbleibende Interesse an den Krypto-ETFs sogar bullisch

Ursprünglich wurden die Kryptowährungen für dezentrale Blockchains entwickelt, wobei es auch andere Arten von Netzwerken wie DAGs gibt. Der Grundgedanken bleibt dabei jedoch ein möglichst demokratisch über eine Gemeinschaft verwaltetes Ökosystem, welches somit für Vertrauenswürdigkeit, Sicherheit und die Wahrung der Gemeinschaftsinteressen sorgt.

Ein wichtiger Aspekt stellt auch im Unterschied zu den Fiatwährungen die Notwendigkeit dar, dass man die Kontrolle über das eigene Geld behält. Denn während viel Fiatwährungen geschaffen wurden, ist nur ein Bruchteil von rund 10 % überhaupt in Bargeld verfügbar. Würden nun alle gleichzeitig ihr Erspartes bei einem Vertrauensverlust abheben wollen und es zu einem Bank Run kommen, kämen viele nicht an ihr Geld.

ETFs werden hingegen zentral verwahrt und bieten keine solche absolute Sicherheit, auch wenn es Schutzmechanismen gibt. Zudem signalisiert ein Erfolg von Krypto-ETFs, dass die Blockchains mit ihren dezentralen Infrastrukturen unattraktiver als TradFi seien. Allerdings wird das nächste Finanzsystem auf Blockchains erwartet, weshalb diese Nachricht sogar positiv sein kann, sofern sie von den Onchain-Daten widergespiegelt wird.

Tatsächlich ist genau dies der Fall, denn der DEX-Spothandel hat allein über die vergangene Woche einen Anstieg von 20 % auf zuletzt 14,13 Mrd. USD pro Tag erfahren. Ebenso hat sich das Onchain-Perpetual-Volumen in derselben Zeit um 193 % auf 75,0 Mrd. USD täglich gesteigert.

Demnach entsprechen die ETF-Abflüsse von 1,7 Mrd. USD nur grob 2,3 % eines Tages des On-Chain-Perp-Handels und 12,0 % des Onchain-Spot-Handels. Ein ähnliches Bild zeichnet sich bei den zentralen Kryptobörsen ab, denn mittlerweile machen die dezentralen Kryptobörsen 32 % des gesamten Volumens aus, während es Anfang 2023 nur rund 2 % waren. Zudem ist ein steiler Aufwärtstrend und daher die Krypto-Mainstreamadaption erkennbar.

Best Wallet eröffnet die Welt der Kryptoindustrie

Während für manche die Welt der Kryptowährungen wie ein Mysterium wirkt, hat es sich das Team der Best Wallet zur Aufgabe gemacht, die Vorteile hinter technischen Hürden, Sicherheitsrisiken, Bugs und versteckten Geheimnissen besser für Anfänger und Profis zugänglich zu machen. Somit müssen sie sich nicht mit der Technologie abmühen und können sich auf die Vorzüge und Dienste wie in einer Web2-Erfahrung konzentrieren.

Die Best Wallet beinhaltet einige der am häufigsten genutzten und nützlichsten Angebote der Kryptoindustrie gebündelt an einem Ort. Somit ersparen sich die Nutzer das mühevolle Vergleichen unterschiedlicher Dienste, Technologien und mehr. Stattdessen wird eine intuitive und nahtlose Web3-Erfahrung in hoher Sicherheit geboten. Denn die Best Wallet verwendet eine Reihe fortschrittlichster Schutzverfahren wie Selbstverwahrung, 2FA, Biometrie und Fireblocks MPC CMP.

Auch unterschiedliche Blockchains stellen für Sie mit ihr kein Hindernis mehr dar. Denn es werden mehr als 60 Chains und über 100 Fiatwährungen unterstützt. Dank der erstklassigen Infrastruktur mit über 330 DeFi- und 30 Cross-Chain-Diensten werden besonders niedrige Gebühren ermöglicht, wobei sie mit dem eigenen BEST-Coin noch geringer sind. Ebenso fallen die Zinsen des Staking-Aggregators mit ihnen höher aus.

Noch sind die BEST-Token im Vorverkauf erhältlich, der bisher 16,16 Mio. USD eingenommen hat. Das wachsende Angebot übertrifft bereits jetzt den WLFI-Coin, wobei eine Angleichung rund 100x entsprechen würde. Zudem expandiert die Best Waller kontinuierlich und wird auf diese Weise nicht nur ihren Nutzen vergrößern, sondern auch den des Coins und seinen Wert. Noch für die nächsten 5 Stunden kann er für 0,025705 USD gekauft werden.

