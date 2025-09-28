DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Grünen-Chef Felix Banaszak will aus dem durchwachsenen Ergebnis seiner Partei bei den Stichwahlen um Oberbürgermeister-Posten in Nordrhein-Westfalen Schlüsse für kommende Wahlen ziehen. "Was wir jetzt zu tun haben, in Richtung Landtagswahl und in Richtung Bundestagswahl, ist das Vertrauen wieder aufzubauen, dass grüne Politik die richtigen Antworten auf die Fragen der Gegenwart und der Zukunft liefert", sagte Banaszak der Deutschen Presse-Agentur.

In Bonn zeichnete sich eine Niederlage der grünen Amtsinhaberin Katja Dörner gegen ihren Herausforderer Guido Déus von der CDU ab. In Köln führte der SPD-Politiker und frühere Sportfunktionär Torsten Burmester gegen Landtags-Vizepräsidentin Berivan Aymaz von den Grünen. Hingegen wurde in Münster mit Tilman Fuchs erstmals ein Grüner zum Oberbürgermeister gewählt.

"Wir haben heute ein gemischtes Ergebnis, und ich bin auch nicht bereit, die Geschichte erzählen zu lassen, dass alles kaputt ist", betonte Banaszak. "Im Gegenteil: Wir haben in Münster das erste Mal einen grünen Oberbürgermeister gegen den Trend."

Im ersten Wahlgang vor zwei Wochen hatten die Grünen erhebliche Einbußen hinnehmen müssen und 13,5 Prozent geholt - nach 20 Prozent bei den Kommunalwahlen 2020./rgr/DP/he