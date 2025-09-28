Krypto-Markt und der Wochenendeffekt: Mythos oder Alpha?

Die Einführung der Krypto-ETFs war ein entscheidender Schritt, welcher die Kryptoindustrie grundlegend verändert hat. Auch wenn sie als Käufergruppe nicht mehr dominant sind, könnte ihr Einfluss dennoch zu einem Wochenendeffekt führen. Ob es sich bei diesem nur um einen Mythos oder wirkliches Alpha handelt und wie Sie davon profitieren können, erfahren Sie jetzt in dem folgenden Beitrag.

So profitabel waren die einzelnen Wochentage seit den Bitcoin-ETFs

Seit der Genehmigung der ersten Spot-ETFs für den Krypto-Markt in den USA hat sich einiges für die Kryptoindustrie und vor allem Bitcoin gewandelt. Denn lange Zeit stellten sie die kaufstärkste Investorengruppe dar, wobei sie erst vor kurzem von den Bitcoin-Treasury-Unternehmen überholt wurden. Trotzdem sind sie weiterhin von vergleichbarer Relevanz.

Allerdings werden diese Krypto-ETFs über die regulären Börsen angeboten, die bisher noch immer nur von Montag bis Freitag geöffnet sind. Daher liegt die Vermutung nahe, dass insbesondere unter der Handelswoche für Bitcoin die stärksten Anstiege zu verzeichnen sind. Sollte dies der Fall sein, können die Investoren mit diesem Wissen Alpha erzielen.

Bitcoin Rendite an unterschiedlichen Wochentagen

Betrachtet man einmal die Rendite von Bitcoin seit Januar 2024, so war der Montag mit einem durchschnittlichen Plus von 0,67 % der profitabelste Tag, gefolgt von dem Mittwoch mit 0,57 %.

Der sogenannte Turnaround-Tuesday fiel hingegen mit einem durchschnittlichen Minus von 0,30 % sogar entgegen den Erwartungen der Strategie negativ aus, wobei es der einzige Tag mit einem Minus ist.

So stark fällt für Bitcoin der Wochenendeffekt seit den ETFs aus

Abgesehen davon handelt es sich jedoch bei dem Wochenende um die schlechtesten Tage für die Bitcoin-Performanz. Denn an Samstagen lag die Rendite lediglich bei +0,02 % und an Sonntagen bei +0,03 %.

Noch offensichtlicher wird dieser Unterschied, wenn man einmal die Wochentage zusammenfasst und ins Verhältnis zu dem Wochenende stellt, auch wenn somit 5 Tage gegenüber 2 Tagen stehen, was bei einem bullisch Asset allein schon deshalb eine deutlich positivere Kursentwicklung zur Folge haben dürfte.

Wochentag Ø Tagesrendite (%) Median (%) Standardabweichung Gewinnrate (%) Kumulierte Rendite nur dieser Tag (%) Median Intraday DD (%) Median Intraday Up (%) Schlimmster Tag DD (%) Größter Tag Up (%) Montag 0,67 0,68 3,22 57,47 70,63 -3,85 4,01 -15,96 18,99 Dienstag -0,30 -0,40 2,65 43,18 -25,53 -3,66 3,80 -14,49 16,94 Mittwoch 0,57 0,23 3,01 52,27 59,18 -3,49 3,62 -11,42 12,89 Donnerstag 0,11 0,17 2,46 52,27 7,31 -3,41 3,53 -13,05 15,01 Freitag 0,18 0,18 2,60 51,14 14,02 -3,72 3,87 -10,78 12,09 Samstag 0,02 0,07 1,35 54,02 1,12 -1,54 1,57 -10,70 11,98 Sonntag 0,03 0,00 2,27 50,58 0,46 -2,36 2,42 -10,47 11,70

Hätten Sie Bitcoin nur in der Handelswoche von Montag bis Freitag getradet, läge Ihre Tagesrendite durchschnittlich bei 0,2457 %, ihre Gewinnrate bei 51,25 % und ihr kumulierter Gewinn bei 147,46 %. Dafür ist die Volatilität an diesen Tagen höher, sodass auch die Verluste unter der Handelswoche größer als an den Wochenenden ausfielen.

Dem gegenüber steht beim Wochenende eine Tagesrendite von nur 0,0262 % und somit rund einem Zehntel. Zwar wäre Ihre Gewinnrate mit 52,30 % minimal höher, jedoch läge Ihr kumulierter Gewinn gerade einmal bei 1,58 %.

Somit hätten Sie mit den Wochenenden einen Großteil der Rendite verpasst, sofern Sie an denselben Tagen verkauft hätten. Denn der Anteil am Gesamterfolg lag bei der Handelswoche bei 98,30 % und beim Wochenende bei 1,70 %.

Demnach lohnen sich für das Trading die Wochenenden deutlich weniger. Sie werden eher für ein Range-Trading geeignet und weniger durch starke Trends geprägt sein. Dienstage bieten sich möglicherweise für Mean-Reversion-Trades an. Zudem sollten unter der Woche weitere Spannen für Stop Loss und Take Profit gewählt werden, ebenso ist unter der Woche tendenziell ein geringerer Hebel empfehlenswert.

