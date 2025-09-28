USA-Shutdown bedroht Kryptomärkte - Snorter als Ausnahme

Der Kryptomarkt zeigt am Wochenende wenig Bewegung, während politische Spannungen in den USA für zusätzliche Unsicherheit sorgen. Bitcoin bewegt sich weiterhin um die 109.000 Dollar Marke und Ethereum kann die 4.000 Dollar Marke nicht nachhaltig durchbrechen. Die meisten Altcoins notieren schwächer als vor einer Woche, was die spürbare Verunsicherung der Marktteilnehmer widerspiegelt.

Politische Krise verschärft Marktlage

Wie so oft in der Politik geht es auch diesmal ums Geld. Demokraten und Trump konnten sich bezüglich des Haushaltsbudgets der USA bisher nicht einigen, und eine Lösung scheint nicht in Sicht. Sollte bis zum kommenden Mittwoch keine Einigung erzielt werden, droht den USA ein Shutdown.

Auf dezentralen Prognose-Plattformen wie Polymarket ist die Wahrscheinlichkeit eines Shutdowns zwar leicht gesunken, dennoch erwartet mehr als die Hälfte der Nutzer diesen Schritt. Ein Shutdown würde bedeuten, dass zahlreiche Behörden ihre Arbeit einstellen müssten und viele Beamte vorübergehend kein Gehalt bekommen würden.

Finanzmärkte unter Druck

Für die Finanzmärkte sind das natürlich keine guten Nachrichten. Erstens können Marktteilnehmer Unsicherheit nicht ausstehen, was meist zu sinkenden Kursen führt. Zweitens dürfte dann auch deutlich weniger Kapital zum Investieren übrig bleiben.

Viele könnten sogar gezwungen sein, ihre Reserven in Anspruch zu nehmen und Assets zu verkaufen, was am Krypto- und Aktienmarkt zu weiter fallenden Kursen führen könnte. Es gibt allerdings eine Handvoll Altcoins, bei denen die Stimmung nach wie vor extrem bullish ist. Einer davon ist Snorter ($SNORT).

Snorter Presale erreicht 4 Millionen Dollar

Snorter zählt aktuell zu den spannendsten Projekten im Meme Coin Sektor, weil es den typischen Hype mit einem echten Anwendungsfall verbindet. Im Mittelpunkt steht ein Trading Bot, der direkt in den Telegram-Messenger integriert ist. Damit können Anleger Meme Coins so einfach wie nie zuvor handeln, ohne auf komplizierte dezentrale Börsen zurückgreifen zu müssen.

Der Bot ist mit zahlreichen Funktionen ausgestattet, die den Handel sicherer und professioneller machen. Dazu gehören eine Sniper-Funktion, mit der neue Coins sofort beim Launch gekauft werden können, Copy Trading, Stop-Loss- und Take-Profit-Orders sowie ein Smart-Contract-Scanner. Bevor ein Trade ausgeführt wird, überprüft Snorter den jeweiligen Contract und kann so viele Rugpulls und Honeypots im Vorfeld identifizieren. Das Herzstück von Snorter ist der $SNORT-Token, der sich aktuell noch in der Presale-Phase befindet und bereits über 4 Millionen Dollar eingesammelt hat.

