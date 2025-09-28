Bereits von den regulären Sparplänen kennt man es, dass sich die Rendite durch die Anpassung des Investmenttages positiv beeinflussen lässt. Schließlich ist man nicht der einzige Investor, der einem Sparplan folgt. Daher kann es manchmal besser sein, wenn man der Masse einen Schritt voraus ist. Sofern alle an denselben Tagen investieren, könnte sich eine vorzeitige Positionierung positiv auf die Profitabilität des Sparplans auswirken. Inwiefern dies bei Bitcoin der Fall ist, erfahren Sie jetzt in dem folgenden Beitrag.

So hätten sich unterschiedliche Tage auf Ihren Bitcoin-Sparplan ausgewirkt

Die Gehälter werden monatlich ausgezahlt, was meist in der Zeit vom 25. bis zum 31. eines jeden Monats der Fall, wobei es rechtlich spätestens bis zum 15. des Folgemonats sein muss. Daher erfolgen einige Lohnzahlungen auch noch zur Monatsmitte. Darauf aufbauend haben wir die folgenden Investitionszeitpunkte definiert.

So wollen wir den Sparplänen der Massen einen Schritt voraus sein, um nicht nach, sondern vor ihnen zu kaufen, damit wir ihre Liquidität von einem Gegenwind in einen Rückenwind verwandeln. Daher nehmen wir die Kurse des letzten und 14. sowie die des 1. und 15. Tages zum Vergleich. Zudem gehen wird von den Eröffnungskursen aus.

Vergleich der Profitabilität der Investitionstage eines Bitcoin-Sparplans

In dem Chart sehen Sie die Entwicklung der verschiedenen Sparpläne mit unterschiedlichen Investitionstagen. Demnach hätte sich seit dem Jahr 2018 der 14. Monatstag am meisten rentiert. So lag die interne Zinsrate bei 55,87 %, was deutlich besser als am 1. Monatstag ist, da Sie gegenüber den 51,63 % somit 4,24 % mehr verdient hätten.

Ein ähnlich gutes Ergebnis wäre mit dem 15. Monatstag möglich gewesen, der 54,83 % einbrachte, während es am letzten Tag sogar nur 51,63 % waren. Während Sie mit dem 14. Nun auf 79.191,74 USD kommen würden, wären es am 1. nur 68.864,22 USD und somit 10.327,52 USD oder 13,0 % weniger gewesen.

Weitere wichtige Erkenntnisse der Bitcoin-Sparplan-Strategie

Zu erklären ist das Muster damit, dass die meisten ihre Gehälter in dem letzten Monatsviertel erhalten. Mit den Investments am 14. oder 15. Monatstag kann man somit den meisten einen Schritt voraus sein. Dennoch sollte beachtet werden, dass diese Strategie in unterschiedlichen Marktphasen verschieden erfolgreich war.

Hätten Sie die Strategie mit dem 14. über die vergangenen 12 Monate verfolgt, läge Ihre Rendite bei 38,08 %, während es am 1. nur 34,97 % und am letzten Monatstag 19,22 % sowie am 15. 32,01 % gewesen wären. Somit wären 18,86 % mehr möglich gewesen.

Sparplan-Strategie über die vergangen 12 Monate

Bei den Einzelergebnissen schnitt der 14. insgesamt in 57,6 % der Monate besser als der 1. Tag ab. Insbesondere in den vergangenen 12 Monaten war der 14. in 83,3 % der Fälle besser als die anderen Monatstage. Dies ist vermutlich auf die Zulassung der Krypto-ETFs und die mit ihnen zusammenhängenden Sparpläne zurückzuführen.

Darüber hinaus ist der 14. in Bullenmärkten mit 83,3 % deutlich erfolgreicher gewesen, als dies in Bärenphasen wie 2022 der Fall war, wo er nur in 41,7 % der Fälle besser abschnitt. Somit konnte der Investitionstag zwar überzeugen, allerdings nicht immer. Schließlich ist dann das Interesse an zyklischen Assets größer.

So setzten Sie den Krypto-Sparplan optimal um

Mit dieser Strategie hätten Sie also seit dem Zustrom zahlreicherer neuer Bitcoin-Sparpläne 18,86 % mehr als die Anleger vom Monatsende verdienen können. Allerdings sollten Sie auch die Handelsgebühren beachten, da sich diese ebenfalls auf die Rendite auswirken. Aus diesem Grunde gewinnt die Best Wallet zunehmend an Beliebtheit.

Denn sie nutzt eine fortschrittliche Infrastruktur mit über 330 DeFi- und 30 Bridge-Protokollen, um auf diese Weise besonders niedrige Gebühren zu gewährleisten. Zudem werden weitere Möglichkeiten geboten, mit denen sich die Rendite steigern lässt, wie der Staking-Aggregator, der die besten Dienste des Web3 praktisch und vor allem anfängerfreundlich bündelt.

Aber auch sonst gibt es in der Super-App alle wichtigen Dienste für Kryptonutzer anzufinden oder werden noch entwickelt. Dies sind Presales, Derivate, Portfolio-Tools, Sparpläne, Bankkarte, NFT-Galerie und einiges mehr. Somit können unterschiedlichste Einnahmen erzielt werden, weshalb der BEST-Coin auch zu den Value-Token zählt.

Er wird für Gebührennachlässe, Staking-Zinsen, Premium-Funktionen, Staking und mehr verwendet, wobei sein Nutzen und Wert mit der Expansion des Ökosystems zunehmen. Daher hat das Projekt mit seinem Fundraising schon 16,16 Mio. USD eingenommen. Interessierte können den BEST-Token noch für die nächsten 3 Stunden für 0,025705 USD kaufen, weil dann die nächste Preiserhöhung erfolgt. Ebenso lässt er sich für dynamische 82 % p. a. staken.

