Toronto (ots/PRNewswire) -- Strategische Investitionen und Partnerschaften: DeFi Technologies hat in Canada Stablecorp investiert und eine Partnerschaft mit diesem Unternehmen geschlossen, um QCAD, eine Stablecoin-Schiene in kanadischen Dollar, zu skalieren. Zu den weiteren Investoren von Stablecorp gehören Coinbase Ventures, Circle Ventures, Side Door Ventures und weitere Branchenführer.- Günstige Rahmenbedingungen für Stablecoins in kanadischen Dollar: Stablecoins in kanadischen Dollar werden voraussichtlich von der am 8. September 2025 in Kraft tretenden Aufsicht über Zahlungsdienstleister gemäß dem Retail Payments Activities Act sowie von der zunehmenden politischen Aufmerksamkeit seitens der Bank of Canada und der FCAC profitieren. Da die Arbeit an CBDC für den Einzelhandel vorübergehend ausgesetzt ist, können konforme CAD-Stablecoins den E-Commerce, den grenzüberschreitenden Handel, die Lohnabrechnung und die Finanzverwaltung unterstützen.- Durchführung und Auswirkungen: DeFi Technologies wird über Valour QCAD-integrierte Produkte auf den Markt bringen, Stillman Digital wird als bevorzugter Liquiditätsanbieter für On- und Off-Ramps sowie für Mint- und Redeem-Flows fungieren, und das Unternehmen wird gemeinsam mit BTQ eine Post-Quanten-Sicherheits-Roadmap entwickeln. Diese Initiativen erweitern den adressierbaren Markt und schaffen neue Quellen für wiederkehrende Gebühren und Spread-Einnahmen.DeFi Technologies Inc. (das "Unternehmen" oder "DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4518650-1&h=138533629&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4518650-1%26h%3D3567143981%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.nasdaq.com%252Fmarket-activity%252Fstocks%252Fdeft%26a%3DNasdaq%253A%2BDEFT&a=Nasdaq%3A+DEFT)) (CBOE CA: DEFI (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4518650-1&h=1069054390&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4518650-1%26h%3D2711689378%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cboe.com%252Fca%252Fequities%252Fsecurities%252FDEFI%252F%2523!%252Fmarket-depth%26a%3DCBOE%2BCA%253A%2BDEFI&a=CBOE+CA%3A+DEFI)) (GR: R9B (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4518650-1&h=894071641&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4518650-1%26h%3D1302865388%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.boerse-frankfurt.de%252Fequity%252Fdefi-technologies-inc-1%26a%3DGR%253A%2BR9B&a=GR%3A+R9B)), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesen schließt, freut sich, eine strategische Investition in Canada Stablecorp Inc. ("Stablecorp") und eine kommerzielle Zusammenarbeit bekannt zu geben, die sich auf QCAD, das auf kanadische Dollar lautende Stablecoin-Produkt von Stablecorp konzentriert.DeFi Technologies schließt sich Coinbase Ventures, Circle Ventures, Side Door Ventures und anderen führenden Unternehmen der digitalen Finanzbranche als Investoren in Stablecorp an.Warum stabile Münzen in kanadischen Dollar jetzt wichtig sindStablecoins entwickeln sich weltweit zu einer wichtigen Zahlungs- und Abwicklungsschiene. In Kanada entwickelt sich das regulatorische Umfeld hin zu einer formellen Aufsicht über Zahlungsdienstleister (PSPs) im Rahmen des Retail Payments Activities Act (RPAA). Die Bank of Canada wird Ende 2024 mit der Registrierung von PSPs beginnen, und die Vorschriften treten am 8. September 2025 in Kraft. Dies bildet die Grundlage für die Unterstützung von konformen, auf CAD lautenden digitalen Zahlungsmitteln in großem Maßstab.Die Bank of Canada und die kanadische Finanzaufsichtsbehörde (Financial Consumer Agency of Canada, FCAC) haben ebenfalls Untersuchungen über die Verwendung von Stablecoins, ihre Risiken und Vorteile veröffentlicht und damit die wachsende Aufmerksamkeit der Politik für die Akzeptanz von Stablecoins durch kanadische Verbraucher und die Anwendungsfälle im Zahlungsverkehr signalisiert.Da die Arbeit an einer CBDC für den Einzelhandel vorerst ausgesetzt ist, sind private, gut regulierte CAD-Stablecoins in der Lage, praktische Anforderungen in den Bereichen E-Commerce, grenzüberschreitender Handel, Lieferantenzahlungen, Lohn- und Gehaltsabrechnungen für Auftragnehmer und Finanzgeschäfte zu erfüllen, insbesondere im Korridor zwischen Kanada und den USA, wo das jährliche Handelsvolumen regelmäßig 1 Billion CAD erreicht oder übersteigt.Was DeFi Technologies und Stablecorp gemeinsam tun werdenDeFi Technologies und Stablecorp beabsichtigen, sich auf drei strategische Bereiche im Zusammenhang mit QCAD zu konzentrieren:1. Produktentwicklung: DeFi Technologies (direkt oder über Valour Inc.) als Hauptpartner für die Entwicklung einer QCAD-integrierten Produktreihe.2. Liquidität: Stillman Digital fungiert als bevorzugter Liquiditätsanbieter für QCAD und optimiert den Zugang für On/Off- Ramps sowie Mint/Redeem-Flows.3. Sicherheitsfahrplan: Zusammenarbeit mit BTQ Technologies bei der Entwicklung von Post-Quantum-Sicherheitsstandards für QCAD bei zunehmender Verbreitung.Kesem Frank, Geschäftsführer von Canada Stablecorp, sagte: "Wir waren von der Vision und den Fähigkeiten der DeFi Group beeindruckt und freuen uns auf die Zusammenarbeit bei der Skalierung des Nutzens von QCAD im regulierten Zahlungsverkehrsbereich."Olivier Roussy Newton, Geschäftsführer von DeFi Technologies, sagte: "QCAD fügt den digitalen Märkten praktische Schienen in kanadischen Dollar hinzu. Bei unserer Zusammenarbeit mit Stablecorp geht es darum, nützliche CAD-basierte Produkte zu entwickeln, die institutionelle Liquidität zu vertiefen und eine erweiterte Sicherheit bei wachsender Nutzung zu planen."Zeitplan und BedingungenDie Parteien beabsichtigen, vorbehaltlich der endgültigen Dokumentation, innerhalb von 60 Tagen nach Abschluss der Finanzierung einen gemeinsamen Fahrplan festzulegen.Strategische Bedeutung für DeFi Technologies:Durch diese Zusammenarbeit erhält DeFi Technologies eine On-Chain-Schiene für kanadische Dollar, die die bestehende Plattform des Unternehmens ergänzt und neue Anwendungsfälle in den Bereichen Zahlungen, Sparen und grenzüberschreitende Abwicklung erschließt. Sie schafft einen Weg für CAD-gebundene Renditen und strukturierte Produkte über Valour, positioniert Stillman Digital zur Vertiefung der Liquidität und der On-/Off-Rampe-Ströme im Kanada-US-Korridor und stimmt die Roadmap auf den sich entwickelnden regulatorischen Rahmen Kanadas ab. Durch die Abstimmung mit BTQ über einen Post-Quantum-Sicherheitsplan ist das Unternehmen auch für die Zukunft gerüstet, wenn sich die Akzeptanz erhöht. Zusammengenommen erweitern diese Schritte den adressierbaren Markt von DeFi Technologies, eröffnen neue Möglichkeiten für wiederkehrende Gebühren und Spreads und stärken die Rolle von DeFi Technologies als konforme Brücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und der dezentralen Finanzierung.Informationen zu Canada Stablecorp Inc.Stablecorp ist ein führendes kanadisches Fintech-Unternehmen, das eine Infrastruktur für digitales Geld aufbaut, um den globalen Zahlungsverkehr zu unterstützen. Mit seinen APIs für digitales Geld hat Stablecorp eine Reihe von eingebetteten Lösungen für digitales Geld entwickelt, die eine Vielzahl von Finanzanwendungen ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.stablecorp.ca (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4518650-1&h=2828021760&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4518650-1%26h%3D1814826151%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.stablecorp.ca%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.stablecorp.ca&a=https%3A%2F%2Fwww.stablecorp.ca)Informationen zu DeFi TechnologiesDeFi Technologies Inc. (Nasdaq: DEFT (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4518650-1&h=138533629&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4518650-1%26h%3D3567143981%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.nasdaq.com%252Fmarket-activity%252Fstocks%252Fdeft%26a%3DNasdaq%253A%2BDEFT&a=Nasdaq%3A+DEFT)) (CBOE CA: DEFI (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4518650-1&h=1069054390&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4518650-1%26h%3D2711689378%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cboe.com%252Fca%252Fequities%252Fsecurities%252FDEFI%252F%2523!%252Fmarket-depth%26a%3DCBOE%2BCA%253A%2BDEFI&a=CBOE+CA%3A+DEFI)) (GR: R9B (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4518650-1&h=894071641&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4518650-1%26h%3D1302865388%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.boerse-frankfurt.de%252Fequity%252Fdefi-technologies-inc-1%26a%3DGR%253A%2BR9B&a=GR%3A+R9B)) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung ("DeFi") schließt. Als erster an der Nasdaq notierter digitaler Vermögensverwalter seiner Art bietet DeFi Technologies Aktienanlegern durch sein integriertes und skalierbares Geschäftsmodell eine diversifizierte Beteiligung in der breiteren dezentralen Wirtschaft. Dazu gehören Valour, das über regulierte ETPs Zugang zu mehr als fünfundsechzig der weltweit innovativsten digitalen Vermögenswerte bietet, Stillman Digital, ein Prime-Broker für digitale Vermögenswerte, der sich auf institutionelle Ausführung sowie Verwahrung konzentriert, Reflexivity Research, das führende Forschung im Bereich digitaler Vermögenswerte anbietet, Neuronomics, das quantitative Handelsstrategien sowie Infrastrukturen entwickelt, und DeFi Alpha, der interne Arbitrage- und Handelsgeschäftszweig des Unternehmens. Mit seinem umfassenden Fachwissen im Bereich Kapitalmärkte und neue Technologien baut DeFi Technologies das institutionelle Tor zur Zukunft des Finanzwesens. Folgen Sie DeFi Technologies auf LinkedIn und X/Twitter (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4518650-1&h=3048327882&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4518650-1%26h%3D103793220%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252Fdefitechglobal%26a%3DX%252FTwitter&a=X%2FTwitter). Weitere Informationen finden Sie auf https://defi.tech/ (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4518650-1&h=1914954702&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4518650-1%26h%3D2123213195%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fdefi.tech%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fdefi.tech%252F&a=https%3A%2F%2Fdefi.tech%2F)Tochtergesellschaften von DeFi TechnologiesInformationen zu ValourValour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen "Valour") emittieren börsengehandelte Produkte ("ETPs"), die es privaten und institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour ist Teil des Geschäftsbereichs Asset Management von DeFi Technologies. Besuchen Sie valour.com (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4518650-1&h=45284535&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4518650-1%26h%3D4274356061%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fvalour.com%252F%26a%3D%25C2%25A0valour.com&a=%C2%A0valour.com), um weitere Informationen zu Valour oder Updates zu erhalten und um sich zu abonnieren.Informationen zu Stillman DigitalStillman Digital ist ein führender Anbieter von Liquiditätslösungen für digitale Vermögenswerte, der Unternehmen unbegrenzte Liquiditätslösungen anbietet und sich dabei auf branchenführende Handelsausführung, Abwicklung und Technologie konzentriert. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.stillmandigital.comInformationen zu Reflexivity ResearchReflexivity Research LLC ist ein führendes Forschungsunternehmen, das sich auf die Erstellung von qualitativ hochwertigen, detaillierten Forschungsberichten für die Bitcoin- und Digital-Asset-Branche spezialisiert hat, um Investoren wertvolle Einblicke zu gewähren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.reflexivityresearch.com/ (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4518650-1&h=1635219825&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4518650-1%26h%3D395714547%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D4167373-1%2526h%253D493512135%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.reflexivityresearch.com%25252F%2526a%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.reflexivityresearch.com%25252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.reflexivityresearch.com%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.reflexivityresearch.com%2F)Informationen zu Neuronomics AGNeuronomics AG ist eine Schweizer Vermögensverwaltungsgesellschaft, die sich auf KI-gestützte quantitative Handelsstrategien spezialisiert hat. Durch die Integration von künstlicher Intelligenz, computergestützter Neurowissenschaft und quantitativer Finanzwirtschaft liefert Neuronomics innovative Lösungen, die eine überlegene risikobereinigte Performance auf den Finanzmärkten ermöglichen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.neuronomics.com/ (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4518650-1&h=3738001046&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4518650-1%26h%3D3961301906%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.neuronomics.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.neuronomics.com%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.neuronomics.com%2F)Analystenberichte zu DeFi TechnologiesEine vollständige Liste der Analystenberichte zu DeFi Technologies finden Sie hier: https://defi.tech/investor-relationsresearch (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4518650-1&h=393607012&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4518650-1%26h%3D2072041500%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fdefi.tech%252Finvestor-relations%2523research%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fdefi.tech%252Finvestor-relations%2523research&a=https%3A%2F%2Fdefi.tech%2Finvestor-relations%23research).Für Anfragen von institutionellen Anlegern, Fonds oder Family Offices wenden Sie sich bitte an: ir@defi.techWarnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem die Entwicklung des QCAD-Stablecoins, die Investition des Unternehmens in Stablecorp, das Geschäft und die zukünftigen Wachstumsaussichten des Unternehmens, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Einführung dezentraler Finanzdienstleistungen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorteile oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Produkten von Valour durch die Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des Sektors der dezentralisierten Finanzen und digitalen Vermögenswerte, Regeln und Vorschriften in Bezug auf dezentralisierte Finanzen und digitale Vermögenswerte, Preisschwankungen bei digitalen Vermögenswerten sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu erkennen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, prognostiziert oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. 