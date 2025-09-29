Bitcoin-Halving-Strategie ist viel profitabler! Nun verkaufen?

Während viele Bitcoin-Maximalisten eine Buy-and-Hold-Strategie empfehlen und andere auf die Gefahr des Tradings verweisen, gibt es dennoch Strategien, mit denen Sie historisch höhere Renditen hätten erzielen können. Ob dies auch auf Buy-and-Hold zutrifft, erfahren Sie jetzt in diesem Beitrag.

Ist Buy-and-Hold oder 16/28-Strategie die bessere Bitcoin-Strategie?

Das Halving stellt einen wichtigen Mechanismus der Tokenomics dar, welcher dafür Sorge trägt, dass sich die Emissionsmenge der Bitcoins rund alle vier Jahre halbiert. Basierend darauf ist der Vierjahreszyklus entstanden, der bei der Preisfindung von Bitcoin maßgeblich beigetragen hat.

So wurde das Top 12 bis 18 Monate nach dem Halving verzeichnet, womit es durchschnittlich 15,77 waren. Ähnlich wurde das Tief eines jeden Zyklus dadurch definiert, wobei es 25,53 bis 30,36 und somit im Schnitt 28,36 Monate danach erfolgte.

Basierend auf dem Durchschnitt der Hochs und Tiefs könnte man nun die Positionen timen, um auf diese Weise möglicherweise eine Outperformanz gegenüber einer klassischen Buy-and-Hold-Strategie zu erzielen.

Halving-Zyklus Start: 10.000 USD Endwert Strategie Endwert HODL ROI Strategie 2012?2016 778.397 USD 525.816 USD 7.683 % 5.158 % 2016?2020 10.896.200 USD 10.285.752 USD 108.862 % 102.758 % 2020?2024 127.033.826 USD 82.353.704 USD 1.270.238 % 823.437 % 2024?(jetzt)* 218.804.375 USD 214.317.236 USD 2.087 % 2.043 %

Sofern Sie im Jahr 2012 mit 10.000 USD gestartet wären und nach der 16/28-Monate-Strategie immer 50 % 16 Monate nach dem Halving verkauft und 28 Monate nach der Halbierung wieder gekauft hätten sowie den Tagesschlusskurs als Fehlsignalfilter genutzt hätten, läge Ihre Rendite deutlich höher.

Während Sie mit der Buy-and-Hold-Strategie einen Betrag von 214,3 Mio. USD und somit eine Rendite von 2.143.072 % erzielt hätten, wären es mit der 16/28-Monate-Strategie 218,8 Mio. USD und 2.188.044 %.

Buy-and-Hold vs. 16/28-Strategie für Bitcoin-Investment

16/28-Strategie verringert auch das Risiko eines Bitcoin-Investments

Hätten Sie Bitcoin dauerhaft gehalten, lägen Ihre Drawdowns bei bis zu 84,7 %, während es mit der 16/28-Strategie nur 58,0 % gewesen wären. Allerdings hat sich die Volatilität von Bitcoin mittlerweile aufgrund der institutionellen Investoren deutlich verringert, womit dieser Umstand weniger stark zu Gewicht fällt.

Drawdowns von Buy-and-Hold vs. 16-28-Strategie für Bitcoin-Investment

Zur Sicherheit können Anleger auch bei der Bestimmung der Ein- und Ausstiege einen Sicherheitspuffer einplanen, wobei es bei den Tops 6 Monate und bei den Tiefs 3 Monate waren. Schließlich gibt es keine Garantie für die exakten Monatsabstände.

Allerdings sollte auch beachtet werden, dass der Vierjahreszyklus nun weniger stark zu Gewicht fallen wird. Denn mittlerweile erwerben die Krypto-Treasurys das 7,29-Fache der täglichen Emissionsmenge, wobei allein auf die öffentlichen Unternehmen das 4,08x-Fache zurückzuführen ist.

Daher ist ihr Effekt deutlich größer als der Faktor 2x durch das Halving. Trotzdem dürfte es weiterhin ein von Analysten und Investoren stark beachtetes Ereignis sein. Deswegen ist auch künftig von einem statistischen Vorteil auszugehen, wenn auch in einem geringeren Ausmaß. Ebenfalls sollten Sie sich damit auseinandersetzen, warum Bitcoin-Investoren die Wochenenden meiden sollten.

So können Investoren mit Snorter Bot in die Zukunft schauen

Es klingt fast zu schön, um wahr zu sein, dass Sie ein paar Sekunden in die Zukunft schauen und somit entscheidende Vorteile gegenüber anderen Investoren erlangen können. Jedoch genau dies soll der neuartige Krypto-Trading-Bot Snorter ermöglichen. Dafür verwendet er eine Solana-Node, einen eigenen RPC-Zugang und ein Solana-natives Design.

Auf diese Weise werden schon die in dem Mempool erscheinenden Transaktionen aufgezeigt, bevor sie von den Blockchains verarbeitet wurden. Somit können Sie die Coins noch vor anderen Anlegern sehen und kaufen. Insbesondere beim Newstrading und Sniping werden auf diese Weise entscheidende Vorteile erlangt.

Ein weiterer Vorteil der Technologie sind die niedrigsten Handelsgebühren, welche die Konkurrenz wie Banana Gun, Maestro und weitere in den Schatten stellt. So betragen die Gebühren für die SNORT-Tokeninhaber gerade einmal 0,85 %, während die meisten anderen häufig mehr als 1 % verlangen.

Speziell Wale und Trader mit vielen Orders können davon mehr profitieren, was durch den Zinseszinseffekt sogar noch verstärkt wird. Daher und wegen zahlreicher weiterer Vorteile wie Betrugsfilter, Analysen, Copy-Trading und mehr konnte das Projekt mit seinem Fundraising schon 4,15 Mio. USD einnehmen

Interessierte können den SNORT-Coins noch bis zum Abschluss des Presales in spätestens 22 Tagen für 0,1063 USD kaufen. Allerdings könnte der Vorverkauf auch schon früher abgeschlossen werden. Für die Maximierung des SNORT-Bestandes lässt sich der Token in einen Staking-Pool einzahlen, um dynamische 114 % pro Jahr zu verdienen.

