28 BLACK, die als "Geschmacks-Experte" bekannte Energy Drink Marke, bereitet sich darauf vor, ihre einzigartigen Geschmäcker und ihre Energie auf den indischen Markt zu bringen und den Verbrauchern einen Vorgeschmack zu geben auf die Markenphilosophie "Der Tag hat 28 Stunden." Die Markteinführung in Indien ist für Ende des Jahres geplant.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250928632262/de/

28 BLACK Energy Drink Porsche Rennwagen beim 24 Stunden Rennen (Bildrechte: 1VIER Communication)

28 BLACK ist mehr als nur ein Energy-Drink, es steht für einen Lifestyle voller Ambitionen und Erfahrungen. Mit dem Slogan "Be different" ermutigt 28 BLACK die Konsumenten, sich von der Masse abzuheben.

Die Markteinführung folgt auf ein erfolgreiches Jahr für 28 BLACK, das durch seine Präsenz im Motorsport geprägt war. Vor kurzem nahm 28 BLACK am berühmten 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring teil. Während der viertägigen Veranstaltung, die 280.000 Besucher anzog, genossen Besucher in der Sommerhitze eine gekühlte Dose 28 BLACK. Veranstaltungen wie diese unterstreichen das Engagement von 28 BLACK für Lifestyle und Experience.

28 BLACK ist weltweit in 26 Ländern vertreten. Der charakteristische Açai-Geschmack der Marke ist ein Bestseller, der für seinen frischen und fruchtigen Geschmack der Açai-Beeren bekannt ist. Die Marke richtet sich mit zuckerfreien Optionen auch an gesundheitsbewusste Verbraucher und sorgt so dafür, dass für jeden ein 28 BLACK dabei ist. Für die Markteinführung in Indien wird 28 BLACK zwei beliebte Geschmacksrichtungen einführen: Açai und Gummibär. Diese Geschmacksrichtungen wurden sorgfältig ausgewählt, um den lokalen Gaumen anzusprechen.

"Unser Energy Drink ist mehr als nur ein Getränk, er ist ein Lebensstil. Er ist für diejenigen, die ihr Leben in vollen Zügen genießen wollen, einen aktiven Lebensstil führen und das Beste aus ihrem Tag machen. Ich bin überzeugt, dass unsere Geschmacksrichtungen und unsere Markenphilosophie bei den coolen, modernen indischen Verbrauchern Anklang finden werden", so Amrata Mehta, Marketing Events Manager bei 28 BLACK. "In einem Markt voller Energie wie Indien passt 28 BLACK einfach perfekt."

Bei Markteinführung wird 28 BLACK über www.28black.in erhältlich sein, was direkte Verfügbarkeit in ganz Indien sicherstellt. Darüber hinaus sucht 28 BLACK aktiv nach Partnerschaften mit Einzelhändlern, Großhändlern und Distributoren, um seine Reichweite in ganz Indien auszubauen.

Über 28 BLACK:

28 BLACK ist ein führender Energy Drink, der für seine einzigartigen Geschmacksrichtungen und seinen Brand Lifestyle bekannt ist. Er ermutigt Verbraucher dazu, anders zu sein "be different" und das Leben in vollen Zügen zu genießen, denn "der Tag hat 28 Stunden." Yinbev Beverages India Private Limited ist der exklusive Importeur und Vertreiber von 28 BLACK in Indien.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250928632262/de/

Contacts:

Für weitere Informationen zu 28 BLACK wenden Sie sich bitte an:

Amrata Mehta

E-Mail: amrata.mehta@yinbev.com

Telefon: +918657827493

Website: www.28black.in