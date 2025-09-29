DJ TAGESVORSCHAU/Montag, 29. September
=== *** 08:50 EE/EZB-Direktor Cipollone, Keynote und Q&O zu Payments & Policy in a Changing Environment" *** 09:00 CH/BIP 2Q revidierte Daten *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) September PROGNOSE +2,8% gg Vj zuvor +2,7% gg Vj *** 10:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Kapitalmarkttag *** 11:00 BE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Einleitende Bemerkungen und Panel-Teilnahme bei Swift-Konferenz *** 11:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Meinungsaustausch mit BdB-Ausschuss zu "Aktuellen Aspekten der Geldpolitik" *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Eurozone September PROGNOSE 95,2 zuvor: 95,2 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE -10,8 zuvor: -10,3 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE -14,9 Vorabschätzung: -14,9 zuvor: -15,5 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone September *** 14:00 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei EZB-Konferenz zu "Inflation: Drivers and Dynamics Conference 2025" *** 19:30 US/New-York-Fed-Präsident Williams, Rede im Rochester Institute of Technology *** 19:30 US/St.-Louis-Fed-Präsident Musalem, Rede bei Veranstaltung Washington University of St. Louis *** DE/Symrise AG, Pre-Close-Call 3Q ===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kch/apo/kla/sha
(END) Dow Jones Newswires
September 29, 2025 00:00 ET (04:00 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
© 2025 Dow Jones News