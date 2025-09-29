Es ist wirklich besorgniserregend: Tag für Tag laufen neue Meldungen über vermutlich russische Luftraumverletzungen über die Ticker. So ist es nun in Norwegen wegen Drohnensichtungen zu Flugumleitungen gekommen. Demnach musste eine Maschine, die von Oslo zum Flughafen Bardufoss in der nördlichen Provinz Troms unterwegs war, umkehren.Der Sender NRK berichtete unter Berufung auf die Fluggesellschaft Norwegian, dass der Flughafen vorübergehend geschlossen wurde. Bereits am Sonntag waren auch in der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
