Harvest Technology erweitert globale Reichweite

Die Harvest Technology Group (ISIN: AU0000082422) unterzeichnete im November 2024 über ihre Tochtergesellschaft Pulsar Solutions Inc. eine Vertriebsvereinbarung mit Pulsar International und markierte damit einen bedeutenden Schritt in der internationalen Expansionsstrategie des Unternehmens.

Die Partnerschaft baut auf mehr als zwei Jahrzehnten vertrauensvoller Zusammenarbeit zwischen Harvest-CEO Ilario Faenza und Pulsar-CEO Robert Sakker auf. Nach einer Marktanalyse der Nodestream-Plattform von Harvest und konkurrierender Lösungen entschied sich Pulsar, die Technologie von HTG in sein Portfolio aufzunehmen - ein Schritt, der das Vertrauen in die Fähigkeit des Unternehmens widerspiegelt, sichere und effiziente Datenübertragung selbst in anspruchsvollsten Umgebungen zu gewährleisten.

Pulsars wachsende Reichweite

Pulsar hat sich als führender Anbieter für Satellitenkonnektivität in abgelegenen Regionen und im maritimen Markt etabliert. Mit einem hybriden Netzwerkansatz integriert das Unternehmen große Anbieter wie Iridium, Viasat/Inmarsat, Starlink, Thuraya und Globalstar und bietet Kunden zuverlässige, flexible und sichere Verbindungen.

Mit Niederlassungen in Amerika und Europa bietet Pulsar einen echten globalen Support. Die Lösungen des Unternehmens kommen bereits in Branchen zum Einsatz, in denen Sicherheit, Produktivität und Echtzeitüberwachung von entscheidender Bedeutung sind. Für Harvest stellt der Zugang zu dieser Kundenbasis einen starken Vertriebskanal dar.

Die Glaubwürdigkeit von Pulsar wurde im Mai 2025 weiter unterstrichen, als Rivada Space Networks eine strategische Partnerschaft mit dem Unternehmen bekanntgab. Rivada baut das sogenannte "Outernet" auf - eine Konstellation von Satelliten im niedrigen Erdorbit, die mit Laserlinks verbunden sind und ultrasichere, latenzarme Konnektivität ermöglichen. Mit bereits zugesicherten Geschäftsverpflichtungen von über 16 Milliarden US-Dollar verdeutlicht Rivadas Projekt die enorme Marktchance - und Pulsars zentrale Position darin.

Bedeutung für Harvest

Für die Harvest Technology Group bedeutet die Vereinbarung mehr als nur Distribution. Sie verankert Harvest im globalen Ökosystem der Konnektivitätsanbieter, die die digitale Infrastruktur neu definieren. Während Pulsar sich mit Großprojekten wie dem von Rivada ausrichtet, gewinnen die Lösungen von Harvest Sichtbarkeit bei Unternehmen, Regierungen und Industrien, die in abgelegenen Umgebungen auf Echtzeit-Video-, Sprach- und Datenverbindungen angewiesen sind.

Nodestream, die führende Plattform von Harvest, ermöglicht die Übertragung hochqualitativer Video- und Datensignale über eingeschränkte oder instabile Netzwerke. Durch die Reduzierung des Bandbreitenbedarfs - ohne Kompromisse bei Klarheit oder Sicherheit - unterstützt sie Unternehmen in Sektoren wie Energie, Bergbau und Verteidigung dabei, schnellere Entscheidungen zu treffen und kostspielige Ausfallzeiten zu reduzieren.

Ausblick für Investoren



Die Vertriebsvereinbarung kommt zu einer Zeit, in der die Nachfrage nach widerstandsfähiger und sicherer Kommunikation rasant wächst. Von Schifffahrtsflotten über Ölplattformen bis hin zu verteilten Unternehmensnetzwerken suchen Organisationen nach Lösungen, die Zuverlässigkeit mit Effizienz verbinden. Durch die Partnerschaft mit Pulsar positioniert sich Harvest nicht nur als Nischenentwickler von Technologien, sondern als aktiver Mitgestalter der globalen Kommunikationsinfrastruktur.

Die Technologie der Harvest Technology Group arbeitet nun mit einem Partner zusammen, der über weltweite Reichweite, hohe Branchenreputation und Verbindungen zu einigen der ehrgeizigsten Satellitenprojekte des Marktes verfügt.



Harvest Technology Group

ISIN: AU0000082422

https://harvest.technology

