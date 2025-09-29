Anzeige
Mehr »
Montag, 29.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Das Paradox-Becken hat sich bewiesen - und American Critical sitzt direkt auf dem nächsten Milliardenfund
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
29.09.2025 07:15 Uhr
286 Leser
Artikel bewerten:
(0)

MÄRKTE ASIEN/Überwiegend freundlich - Fester Yen belastet in Tokio

DJ MÄRKTE ASIEN/Überwiegend freundlich - Fester Yen belastet in Tokio

DOW JONES--An den Börsen in Ostasien und Australien überwiegen am Montag die positiven Vorzeichen. Stützend wirken die freundlichen Vorgaben der Wall Street vom Freitag. In den USA hatte ein im Rahmen der Erwartungen ausgefallener PCE-Preisindex die Hoffnung auf weitere Zinssenkungen der US-Notenbank genährt. Neue Zölle der Trump-Administration und der drohende "Shutdown" hatten die Kauflust der US-Anleger indessen etwas gebremst. Zum 1. Oktober droht die Schließung von Behörden und anderen öffentlichen Einrichtungen, wenn sich der US-Kongress nicht rechtzeitig auf einen Haushalt einigt.

Gegen die positive Tendenz in der Region geht es in Tokio mit dem Nikkei-225-Index um 0,7 Prozent nach unten auf 45.042 Punkte. Auf den japanischen Aktien lastet die Aufwertung des Yen zum Dollar. Die US-Währung wiederum wird von der Erwartung weiterer Zinssenkungen der Federal Reserve gedrückt.

In Shanghai notiert der Composite-Index nach anfänglichen Verlusten nunmehr gut behauptet. Der Hang-Seng-Index in Hongkong rückt um 1,3 Prozent vor.

Die Börse im australischen Sydney liegt 0,6 Prozent im Plus. Im Blick steht der anstehende Zinsentscheid der Reserve Bank of Australia, der am Dienstag bekannt gegeben wird. Es wird weithin erwartet, dass die RBA die Zinsen unverändert lassen wird.

In Seoul geht es mit dem Kospi um 1,3 Prozent nach oben. 

Index (Börse)       zuletzt    +/- %    % YTD    Ende 
S&P/ASX 200 (Sydney)   8.843,80    +0,6%    +7,7%    08:00 
Nikkei-225 (Tokio)    45.042,29    -0,7%   +13,7%    08:30 
Kospi (Seoul)       3.431,04    +1,3%   +43,0%    08:30 
Shanghai-Comp.      3.832,90    +0,1%   +14,2%    09:00 
Hang-Seng (Hongk.)    26.494,11    +1,3%   +30,2%    10:00 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    00:00  Fr, 09:27  % YTD 
EUR/USD           1,1727     0,2   1,1705   1,1674 +13,0% 
EUR/JPY           174,65    -0,2   174,98   174,96  +7,4% 
EUR/GBP           0,8730    -0,0   0,8734   0,8747  +5,5% 
GBP/USD           1,3433     0,2   1,3402   1,3348  +7,1% 
USD/JPY           148,94    -0,4   149,49   149,86  -4,9% 
USD/KRW          1.409,70    -0,0  1.409,70  1.413,11  -4,5% 
USD/CNY           7,1230    -0,0   7,1230   7,1237  -1,2% 
USD/CNH           7,1234    -0,2   7,1405   7,1436  -2,6% 
USD/HKD           7,7804     0,0   7,7798   7,7790  +0,1% 
AUD/USD           0,6568     0,3   0,6550   0,6531  +5,7% 
NZD/USD           0,5787     0,2   0,5777   0,5762  +3,0% 
BTC/USD         111.872,75     1,0 110.819,65 109.420,60 +15,7% 
 
ROHOEL           zuletzt VT-Schluss    +/- %   +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          64,68    65,14    -0,7%    -0,46  -9,6% 
Brent/ICE          69,69    70,13    -0,6%    -0,44  -8,0% 
 
METALLE          zuletzt   Vortag    +/- %   +/- USD  % YTD 
Gold           3.798,57  3.760,32    +1,0%   +38,26 +43,3% 
Silber            47,10   46,072    +2,2%    +1,03 +59,6% 
Platin          1.381,62  1.349,99    +2,3%   +31,63 +54,2% 
Kupfer            4,81    4,77    +0,8%    +0,04 +17,0% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/mpt

(END) Dow Jones Newswires

September 29, 2025 00:44 ET (04:44 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
Lange galten Solaraktien als Liebling der Börse, dann kam der herbe Absturz: Zinsschock, Überkapazitäten aus China und ein Preisverfall, der selbst Marktführer wie SMA Solar, Enphase Energy oder SolarEdge massiv unter Druck setzte. Viele Anleger haben der Branche längst den Rücken gekehrt.

Doch genau das könnte jetzt die Chance sein!
Die Kombination aus KI-Explosion und Energiewende bringt die Branche zurück ins Rampenlicht:
  • Rechenzentren verschlingen Megawatt – Solarstrom bietet den günstigsten Preis je Kilowattstunde
  • Moderne Module liefern Wirkungsgrade wie Atomkraftwerke
  • hina bremst Preisdumping & pusht massiv den Ausbau
Gleichzeitig locken viele Solar-Aktien mit historischen Tiefstständen und massiven Short-Quoten, ein perfekter Nährboden für Kursrebound und Squeeze-Rally.

In unserem exklusiven Gratis-Report zeigen wir dir, welche 4 Solar-Aktien besonders vom Comeback profitieren dürften und warum jetzt der perfekte Zeitpunkt für einen Einstieg sein könnte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter, bevor die Erholung am Markt beginnt!

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.