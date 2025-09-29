© Foto: Beata Zawrzel - NurPhotoAlphabet könnte laut MoffettNathanso dank seiner KI-Führungsrolle und starken Wachstumsaussichten schon bald zur wertvollsten Firma der Welt aufsteigen.Alphabet, die Muttergesellschaft von Google, könnte in absehbarer Zeit das wertvollste Unternehmen der Welt werden und Nvidia, Apple und Microsoft überholen. Das prognostiziert das Research-Haus MoffettNathanson in einer neuen Analyse, die auf die dominierende Position des Konzerns im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) verweist. Die Analysten hoben ihr Kursziel für die Aktie um satte 28 Prozent auf 295 US-Dollar an - von bislang 230 US-Dollar. Die Empfehlung bleibt auf "Kaufen". In einem 19-seitigen Bericht mit dem Titel "Alphabet: World's …Den vollständigen Artikel lesen ...
