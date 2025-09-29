The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.09.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.09.2025
ISIN Name
BE0970189925 SOFINA ANR.
CH0494734426 ZUG ESTATES 19/25
XS2239766624 SKIPTON BLDG 20/26 MTN
USP2400PAA77 KALLPA GENER. 17/27 REGS
FR0013369493 EUTELSAT S.A. 18/25
USQ60976AA78 MINERAL RES. 19/27 REGS
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.09.2025
ISIN Name
BE0970189925 SOFINA ANR.
CH0494734426 ZUG ESTATES 19/25
XS2239766624 SKIPTON BLDG 20/26 MTN
USP2400PAA77 KALLPA GENER. 17/27 REGS
FR0013369493 EUTELSAT S.A. 18/25
USQ60976AA78 MINERAL RES. 19/27 REGS
© 2025 Xetra Newsboard