VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, September 29
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-09-26
|NL0009272749
|3790000.000
|356615922.98
|94.0939
|VANECK AMX UCITS ETF
|2025-09-26
|NL0009272756
|212000.000
|18703328.31
|88.2232
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-09-26
|NL0009272772
|513000.000
|37100096.36
|72.3199
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-09-26
|NL0009272780
|360000.000
|29980638.41
|83.2796
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-09-26
|NL0009690239
|8185404.000
|309193414.39
|37.7738
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-09-26
|NL0009690247
|2598390.000
|44617235.22
|17.1711
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-09-26
|NL0009690254
|2426537.000
|30061177.09
|12.3885
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-09-26
|NL0010273801
|2681000.000
|51162757.42
|19.0835
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-09-26
|NL0010731816
|808000.000
|67343267.91
|83.3456
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-09-26
|NL0011683594
|74000000.000
|3265367211.08
|44.1266
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-09-26
|NL0010408704
|29903010.000
|1046007237.15
|34.9800
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-09-26
|NL0009272764
|328000.000
|20426993.25
|62.2774
