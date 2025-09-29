Anzeige
Montag, 29.09.2025
WKN: 896516 | ISIN: GB0003452173 | Ticker-Symbol: FGR
29.09.25 | 08:05
2,506 Euro
+1,05 % +0,026
Branche
Logistik/Transport
Aktienmarkt
FTSE-250
PR Newswire
29.09.2025 08:06 Uhr
13 Leser
FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares

FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, September 29

FirstGroup plc

Transaction in own shares

FirstGroup plc ("FirstGroup") announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") announced on 10 June 2025, it has purchased the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") through Panmure Liberum Limited.

Date of Purchase

26 September 2025

Number of ordinary shares purchased

133,574

Weighted average price paid (p)

217.79

Highest price paid (p)

219.00

Lowest price paid (p)

216.00

Following the above purchase, FirstGroup holds 187,580,822Ordinary Shares in treasury. The total number of Ordinary Shares in issue excluding shares held as treasury shares is 563,114,193.FirstGroup initially intends to hold the purchased shares as treasury shares but may cancel them in due course.

The total number of voting rights in FirstGroup, excluding treasury shares as at 26 September 2025 is 563,114,193. This figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, FirstGroup under the FCA's Disclosure and Transparency Rules.

Contacts at FirstGroup

Marianna Bowes, Head of Investor Relations

David Blizzard, Company Secretary

companysecretariat@firstgroup.co.uk

Tel: +44 (0) 20 7725 3354

Transaction details

Issuer name: FirstGroup PLC

LEI: 549300DEJZCPWA4HKM93

ISIN: GB0003452173

Classification: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares

Intermediary name: Panmure Liberum Limited

Intermediary Code: PMURGB3L

Timezone: BST

Currency: GBp

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by Panmure Liberum Limited on behalf of FirstGroup as part of the Programme is detailed below:

Aggregate information:

Platform

Daily weighted average price of shares acquired (GBp)

Daily total volume (in number of shares)

XLON

217.78

72,327

BATE

217.81

44,433

CHIX

217.77

11,507

TRQX

217.68

5,307

Individual Transactions

Transaction Date

Transaction Time

Volume

Price (p)

Platform code

26/09/2025

08:00:58

386

217

TRQX

26/09/2025

08:00:58

948

217.4

CHIX

26/09/2025

08:05:48

321

217.8

BATE

26/09/2025

08:05:48

86

218

BATE

26/09/2025

08:05:54

647

217.4

XLON

26/09/2025

08:09:40

109

217.6

BATE

26/09/2025

08:09:40

176

217.6

BATE

26/09/2025

08:09:40

205

217.6

BATE

26/09/2025

08:14:30

493

217.8

BATE

26/09/2025

08:15:04

49

217.4

BATE

26/09/2025

08:15:17

459

217.4

XLON

26/09/2025

08:15:17

630

217.4

BATE

26/09/2025

08:15:17

1001

217.6

XLON

26/09/2025

08:15:17

319

217.6

XLON

26/09/2025

08:15:17

22

217.6

XLON

26/09/2025

08:15:17

59

217.6

XLON

26/09/2025

08:15:18

554

217.6

BATE

26/09/2025

08:16:26

196

217.6

XLON

26/09/2025

08:16:26

319

217.6

XLON

26/09/2025

08:51:28

925

217.4

CHIX

26/09/2025

08:51:31

526

217.4

XLON

26/09/2025

08:51:31

459

217.4

BATE

26/09/2025

08:51:31

92

217.6

BATE

26/09/2025

08:51:31

249

217.8

BATE

26/09/2025

08:51:31

156

217.8

BATE

26/09/2025

08:51:31

529

217.4

XLON

26/09/2025

08:51:31

1001

217.4

BATE

26/09/2025

08:52:09

202

217.2

BATE

26/09/2025

08:56:04

460

217.4

XLON

26/09/2025

08:57:57

527

217.2

XLON

26/09/2025

08:57:57

645

217.2

BATE

26/09/2025

08:57:57

23

217.4

XLON

26/09/2025

08:57:57

1800

217.4

XLON

26/09/2025

08:57:57

603

217.4

XLON

26/09/2025

08:57:57

42

217.4

XLON

26/09/2025

08:57:57

481

217.4

XLON

26/09/2025

08:57:57

345

217.4

XLON

26/09/2025

08:59:54

721

217.2

XLON

26/09/2025

09:00:54

647

217.2

BATE

26/09/2025

09:07:50

674

217.2

XLON

26/09/2025

09:07:50

174

217.2

BATE

26/09/2025

09:07:50

400

217.2

BATE

26/09/2025

09:07:50

439

217

TRQX

26/09/2025

09:22:10

396

217

TRQX

26/09/2025

09:22:10

483

217

XLON

26/09/2025

09:22:10

441

217

CHIX

26/09/2025

09:22:10

448

217

CHIX

26/09/2025

09:22:10

678

217

BATE

26/09/2025

09:22:14

477

217

BATE

26/09/2025

09:22:14

1654

217

XLON

26/09/2025

09:22:22

334

216.8

XLON

26/09/2025

09:27:45

730

216.8

XLON

26/09/2025

09:38:19

739

216.8

XLON

26/09/2025

09:38:19

576

216.8

BATE

26/09/2025

09:38:19

512

216.8

BATE

26/09/2025

09:49:39

790

216.6

XLON

26/09/2025

09:49:39

724

216.6

BATE

26/09/2025

09:49:46

515

216.4

XLON

26/09/2025

10:03:07

517

216.4

XLON

26/09/2025

10:03:07

550

216.4

BATE

26/09/2025

10:04:06

384

216.2

BATE

26/09/2025

10:14:50

657

216.8

XLON

26/09/2025

10:14:50

632

216.8

XLON

26/09/2025

10:16:52

600

216.8

XLON

26/09/2025

10:22:55

857

216.6

XLON

26/09/2025

10:22:55

706

216.6

BATE

26/09/2025

10:22:55

992

216.6

CHIX

26/09/2025

10:40:30

389

216.4

TRQX

26/09/2025

10:40:30

577

216.4

XLON

26/09/2025

10:40:30

731

216.4

BATE

26/09/2025

10:40:30

1404

216.4

XLON

26/09/2025

10:41:09

271

216.2

TRQX

26/09/2025

10:41:09

609

216.2

XLON

26/09/2025

10:41:09

535

216.2

BATE

26/09/2025

10:46:48

588

216

XLON

26/09/2025

10:46:48

729

216

BATE

26/09/2025

11:11:03

760

216

XLON

26/09/2025

11:12:22

568

216.2

XLON

26/09/2025

11:13:20

21

216.2

BATE

26/09/2025

11:13:20

482

216.2

BATE

26/09/2025

11:22:02

253

216.4

BATE

26/09/2025

11:22:02

594

216.4

BATE

26/09/2025

11:22:25

284

216.2

TRQX

26/09/2025

11:22:25

606

216.2

XLON

26/09/2025

11:22:25

511

216.2

BATE

26/09/2025

11:22:25

987

216.2

CHIX

26/09/2025

11:22:28

379

216.2

XLON

26/09/2025

11:26:52

490

216.2

XLON

26/09/2025

11:31:42

396

216.2

XLON

26/09/2025

11:36:32

165

216.2

XLON

26/09/2025

11:36:32

152

216.2

XLON

26/09/2025

11:36:32

192

216.2

XLON

26/09/2025

11:42:20

473

216.2

XLON

26/09/2025

11:42:42

839

216

XLON

26/09/2025

11:42:42

865

216

BATE

26/09/2025

11:42:42

603

216

XLON

26/09/2025

11:42:42

677

216

BATE

26/09/2025

12:29:19

433

217.2

BATE

26/09/2025

12:29:27

384

217.2

BATE

26/09/2025

12:30:40

344

217.4

BATE

26/09/2025

12:31:20

580

217.4

XLON

26/09/2025

12:51:15

109

218

XLON

26/09/2025

12:51:15

1588

218

XLON

26/09/2025

12:51:15

191

218

XLON

26/09/2025

12:51:15

156

218

XLON

26/09/2025

12:55:19

398

217.8

TRQX

26/09/2025

12:55:19

614

217.8

XLON

26/09/2025

12:55:19

617

217.8

BATE

26/09/2025

12:55:19

1363

217.8

CHIX

26/09/2025

12:55:19

3470

218

XLON

26/09/2025

12:56:15

522

217.8

XLON

26/09/2025

12:57:04

1128

218

BATE

26/09/2025

12:57:04

85

218

BATE

26/09/2025

12:59:40

415

218

BATE

26/09/2025

13:05:28

288

218

BATE

26/09/2025

13:05:28

100

218

BATE

26/09/2025

13:11:16

346

218

BATE

26/09/2025

13:13:42

1077

218

XLON

26/09/2025

13:13:46

506

218

XLON

26/09/2025

13:18:56

539

218.4

XLON

26/09/2025

13:18:56

463

218.4

TRQX

26/09/2025

13:18:56

1150

218.4

BATE

26/09/2025

13:35:47

628

218.4

XLON

26/09/2025

13:35:47

742

218.4

CHIX

26/09/2025

13:35:47

593

218.4

BATE

26/09/2025

13:35:47

1313

218.4

XLON

26/09/2025

13:53:12

395

218.6

BATE

26/09/2025

13:53:12

215

218.6

BATE

26/09/2025

13:53:12

1019

218.6

BATE

26/09/2025

13:55:35

431

218.4

XLON

26/09/2025

13:55:35

348

218.6

TRQX

26/09/2025

13:55:35

1751

218.4

XLON

26/09/2025

13:56:38

493

218.4

XLON

26/09/2025

14:02:09

714

218.8

XLON

26/09/2025

14:02:09

922

218.8

BATE

26/09/2025

14:15:04

312

219

XLON

26/09/2025

14:15:04

52

219

XLON

26/09/2025

14:16:33

1330

218.6

XLON

26/09/2025

14:16:33

601

218.6

BATE

26/09/2025

14:16:33

799

218.6

CHIX

26/09/2025

14:16:33

990

218.6

BATE

26/09/2025

14:16:33

79

218.4

XLON

26/09/2025

14:16:33

510

218.4

XLON

26/09/2025

14:16:33

419

218.4

BATE

26/09/2025

14:24:46

1004

218.2

XLON

26/09/2025

14:24:46

629

218.2

BATE

26/09/2025

14:24:46

336

218.2

TRQX

26/09/2025

14:25:16

661

218.2

XLON

26/09/2025

14:27:52

441

218

XLON

26/09/2025

14:31:42

675

218.4

XLON

26/09/2025

14:42:30

527

218.2

XLON

26/09/2025

14:42:30

263

218.2

TRQX

26/09/2025

14:42:30

785

218.2

XLON

26/09/2025

14:42:30

580

218.2

BATE

26/09/2025

14:42:30

778

218.2

CHIX

26/09/2025

14:42:30

1387

218.4

BATE

26/09/2025

14:42:30

89

218.4

BATE

26/09/2025

14:43:27

800

218.2

BATE

26/09/2025

14:43:27

991

218.2

XLON

26/09/2025

14:43:44

516

218.2

XLON

26/09/2025

14:52:14

536

219

BATE

26/09/2025

14:52:23

513

219

XLON

26/09/2025

14:56:31

149

218.8

BATE

26/09/2025

14:56:38

82

219

XLON

26/09/2025

14:56:38

44

219

XLON

26/09/2025

14:56:38

367

219

XLON

26/09/2025

15:02:30

20

218.8

BATE

26/09/2025

15:02:45

1045

218.8

XLON

26/09/2025

15:02:45

402

218.8

TRQX

26/09/2025

15:02:45

745

218.8

BATE

26/09/2025

15:02:45

840

218.8

CHIX

26/09/2025

15:02:45

1424

218.8

XLON

26/09/2025

15:07:37

1465

218.6

XLON

26/09/2025

15:07:37

922

218.6

BATE

26/09/2025

15:07:37

810

218.6

BATE

26/09/2025

15:07:37

727

218.6

XLON

26/09/2025

15:18:16

1431

218.6

XLON

26/09/2025

15:18:16

1125

218.6

BATE

26/09/2025

15:18:16

513

218.6

BATE

26/09/2025

15:20:38

530

218.4

BATE

26/09/2025

15:20:38

32

218.4

CHIX

26/09/2025

15:20:38

642

218.4

CHIX

26/09/2025

15:20:38

129

218.4

TRQX

26/09/2025

15:20:56

1220

218.4

XLON

26/09/2025

15:21:58

564

218.2

XLON

26/09/2025

15:27:12

898

218

XLON

26/09/2025

15:27:23

684

218

XLON

26/09/2025

15:27:34

560

218.4

BATE

26/09/2025

15:27:34

285

218.4

TRQX

26/09/2025

15:38:24

398

218.6

BATE

26/09/2025

15:40:08

669

218.6

XLON

26/09/2025

15:44:50

435

218.8

XLON

26/09/2025

15:44:50

346

218.8

XLON

26/09/2025

15:44:50

395

218.8

XLON

26/09/2025

15:45:16

344

218.8

BATE

26/09/2025

15:45:16

347

218.8

BATE

26/09/2025

15:45:56

468

218.8

BATE

26/09/2025

15:47:52

419

218.8

XLON

26/09/2025

15:48:50

379

218.8

BATE

26/09/2025

15:49:40

2026

218.6

XLON

26/09/2025

15:49:40

1152

218.6

BATE

26/09/2025

15:49:40

1033

218.6

CHIX

26/09/2025

15:52:01

400

218.6

CHIX

26/09/2025

15:52:01

137

218.6

CHIX

26/09/2025

15:54:51

1682

218.4

XLON

26/09/2025

15:54:51

493

218.4

TRQX

26/09/2025

15:54:51

324

218.4

BATE

26/09/2025

15:54:51

690

218.4

BATE

26/09/2025

15:55:17

833

218.2

XLON

26/09/2025

15:55:17

25

218.2

TRQX

26/09/2025

15:55:17

500

218.2

BATE

26/09/2025

16:00:01

585

218

XLON

26/09/2025

16:00:01

504

218

BATE

26/09/2025

16:03:26

1323

218

XLON

26/09/2025

16:03:26

697

218

BATE

26/09/2025

16:14:56

1266

218.8

XLON

26/09/2025

16:16:05

554

218.8

XLON

26/09/2025

16:16:16

733

218.4

BATE

26/09/2025

16:16:16

1311

218.4

XLON

26/09/2025

16:18:13

374

218.6

BATE

26/09/2025

16:18:13

174

218.6

XLON

26/09/2025

16:18:13

202

218.6

XLON

26/09/2025

16:18:28

16

218.8

XLON

26/09/2025

16:19:12

607

218.8

BATE

26/09/2025

16:19:56

424

218.8

BATE

'


© 2025 PR Newswire
