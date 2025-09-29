Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, September 29
|26/09/2025
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base
(ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|26/09/2025
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|262529.83
|5.966
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|26/09/2025
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|77209650.00
|465390859.54
|6.0276
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|26/09/2025
|3DEU
|IE0007WLHX89
|3400000.00
|18603214.33
|5.4715
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|26/09/2025
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|43883.00
|262552.38
|5.983
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|26/09/2025
|3DUS
|IE000XERHYF0
|16244377.00
|95989866.67
|5.9091
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|26/09/2025
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|37278.00
|194981.79
|5.2305
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|26/09/2025
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|35210000.00
|232064923.76
|6.5909
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|26/09/2025
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|4820000.00
|28263588.83
|5.8638
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|26/09/2025
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|2000000.00
|10122705.03
|5.0614
